É campeão! Marçal Muller e Gaetano Di Mauro terminaram a corrida final da competição Endurance da Porsche Cup Brasil deste sábado na terceira colocação, resultado mais do que suficiente para garantir o título da categoria.

Pela primeira vez na história da Porsche Cup, um piloto e uma equipe conquistam a tríplice coroa da categoria, unindo os títulos Sprint, Endurance e Overall. O feito inédito chega justamente em um sábado, dia onde Muller se acostumou a reinar em 2026.

A jornada do carro #544 começou com chuva e os competidores tiveram que dar algumas voltas atrás do safety car até que a corrida começasse. Meia hora após o início da contagem de tempo, os carros finalmente aceleraram e Muller liderou todo o seu primeiro stint, tentando as condições de pista mais tranquilas por não sofrer com o spray.

Na 22ª volta, Muller passou o volante para Gaetano Di Mauro, que não teve vida fácil e foi ultrapassado em 13 voltas, chegando a ficar na quinta posição após grandes disputas de pista. Com isso, o veterano da Stock Car foi um dos primeiros a aproveitar a segunda janela, parando logo na volta 39 para devolver o comando para Marçal.

O multicampeão da Porsche Cup fez recuperação estrondosa, recuperando todas as posições de volta para terminar o primeiro segmento na liderança e conseguindo a pontuação máxima possível para a primeira metade de corrida. No entanto, logo após passar o S do Senna, seu pneu traseiro direito estourou e o piloto ficou lento na pista, perdendo todo o progresso.

Di Mauro retomou controle do carro com a missão de restaurar todo o dano e conseguiu fazer isso após grandes ultrapassagens sobre dois pilotos na mesma volta para devolver o comando na segunda posição, a frente dos principais adversários na luta pelo título.

Muller retomou o controle do carro na volta 78. O safety car entrou na pista na volta 83 e reaproximou o grid. A relargada aconteceu apenas 12 voltas depois, logo antes da última janela de paradas da corrida, em momento que a prova acabaria pelo tempo máximo, por conta de longas interrupções do carro de segurança.

Gaetano Di Mauro teve a honra de terminar na terceira posição para garantir o título histórico ao seu parceiro. A corrida foi finalizada pelo tempo, com o safety voltando para a pista nos últimos sete minutos de prova. Agora, Marçal Muller é eneacampeão da Porsche Cup, sendo o primeiro na história a conquistar a tríplice coroa.

"É até difícil falar, depois de uma corrida dessas. O pneu começou a vibrar e furou logo após o segmento fechar. Foi difícil, mas isso é corrida e a gente nunca pode desistir", disse Marçal Muller.

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