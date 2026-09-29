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Porsche Cup Brasília - Endurance

Marçal Muller e Gaetano Di Mauro buscam vitória no endurance da Porsche Cup em Brasília

Dupla venceu primeira etapa longa, no Algarve

Publicado:
LucasMiranda-Portimao2026-00101

Foto de: Lucas Miranda

Vencedores da primeira etapa do endurance da Porsche Cup em 2026, a equipe Farben busca repetir a dose em um autódromo estreante na categoria. Em Brasília, Marçal Muller e Gaetano Di Mauro tentam um bom resultado para encaminhar chances de título.

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Na corrida de estreia, no circuito português em Portimão, Muller e Di Mauro realizaram um fim de semana irretocável, conquistando a pole position, liderando o primeiro segmento e vencendo a corrida, fazendo a pontuação máxima disponível, de 69 pontos.

Agora, a dupla tenta outro bom resultado em uma pista nova para a categoria. A Porsche Cup faz sua estreia no Autódromo Internacional de Brasília, que teve seu traçado remodelado e contou com homologação da FIA na semana passada. Os 5.834 metros de extensão transformam o circuito no mais extenso do país, um desafio a mais na prova de longa duração.

“As expectativas estão muito boas, o circuito de Brasília é um dos mais bacanas no país para mim. Gostei muito de conhecer a pista e estou confiante, até por ter participado de uma corrida. então acho que isso irá ajudar. O Gaetano também acabou de correr o endurance da Stock por lá, então estará entrosado com o circuito. Vamos para cima tentar poles e vitórias”, disse Muller. 

O final de semana da Porsche Cup será antecipado em um dia: os treinos opcionais serão na quinta, a sexta-feira terá treinos livres na parte da manhã e a classificação na tarde, com os 300 quilômetros de corrida acontecendo no sábado.

A corrida terá exibição ao vivo pela Bandsports e canais oficiais da Porsche Cup Brasil C6 Bank, que mostram também os classificatórios na tarde de sexta-feira.

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