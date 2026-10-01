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Porsche Cup Brasília - Endurance

Marçal Muller e Gaetano Di Mauro lideram treino livre da Porsche Cup Endurance em Brasília

Porsche #544 permanece como carro a ser batido no campeonato

Publicado:
Marçal Muller

Marçal Muller

Foto de: Lucas Miranda

Após gabaritar a abertura da temporada do certame de provas de longa duração no Algarve, garantindo pole e vitórias no primeiro segmento e na bandeirada, a dupla de Marçal Muller e Gaetano Di Mauro encabeçou a tela de cronometragem no primeiro treino oficial da história da Porsche Cup Brasil no Autódromo Nelson Piquet, em Brasília, palco da segunda corrida de 300 km do ano.

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Na melhor volta do primeiro treino opcional, o carro #544 registrou marca de 1min55s633, o que dá bom prognóstico para o restante das atividades. Ainda nesta quinta-feira, a dupla realiza outro treino.

“Muito bom, o Gaetano chegou quente depois de correr por aqui na Stock, então conseguiu fechar uma boa volta. Eu estou bem mas ainda não encaixei os setores. Mesmo assim, depois de tanto tempo sem andar na pista, reconhecer ela de outras corridas já é uma grande vantagem. Vamos tentar encaixar setores, cuidar dos limites de pista e crescer gradativamente para conquistar o final de semana”, falou Muller. 

“Estou feliz, corri aqui na semana passada e estou acostumado com a pista, então é melhor para encaixar uma volta rápida. O nosso carro está muito bom, vamos mexer alguns detalhes daqui para frente para se manter no topo. Vamos dar o máximo para tentar manter a liderança do campeonato e sair daqui com a vitória”, completou Di Mauro. 

Os treinos livres serão na manhã de sexta, antes da classificação na parte da tarde. Para definir a posição do grid, os dois pilotos precisam fazer voltas rápidas.

A corrida de 300 km será na tarde de sábado, com exibição ao vivo pela Bandsports e canais oficiais da Porsche Cup Brasil, que mostram também os classificatórios na tarde de sexta-feira.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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