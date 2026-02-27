Muller destaca evolução com carro após liderar treino da Porsche Carrera Cup
A Porsche Carrera Cup começou com a equipe Farben no topo. No primeiro treino livre da categoria em Interlagos, o piloto Marçal Muller liderou os concorrentes, com tempo de 1:37.300. Ficou 0.148s à frente do segundo colocado.
A primeira sessão oficial de 2026 teve 45 minutos de duração e contou com oscilação do clima. A chuva parou durante a atividade e permitiu que os pilotos marcassem tempos melhores. O gaúcho, campeão overall em 2025, fez ajustes nos treinos opcionais de quinta-feira, que permitiram o carro em condições melhores para a primeira marca oficial.
A classificação para corrida abre a programação no sábado, mas o bom resultado deixa o piloto otimista para o final de semana todo.
"Eu tento focar no nosso trabalho. O treino livre não vale para pontuação, mas vale para saber que tudo que nós evoluímos no carro está dando certo. A equipe está bem competitiva mesmo com a pista úmida, principalmente na freada da curva 1, que deixou o setor mais difícil. Mas conseguimos nos sair bem mesmo assim e nos sentimos prontos para brigar por poles e vitórias nesse final de semana", disse
Muller.
