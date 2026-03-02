Marçal Muller sobe ao pódio e sai de Interlagos na liderança da Porsche Cup
Representante da marca oficial de tinta automotiva da categoria foi o quarto colocado após largar em sétimo
Marçal Muller
Foto de: Rafael Gagliano
Neste domingo, a equipe Farben disputou a segunda corrida da primeira etapa da Porsche Carrera Cup, em Interlagos, com Marçal Muller avançando três posições e garantindo o pódio com o quarto lugar na corrida 2. O representante da marca oficial de tinta automotiva da categoria havia vencido a primeira prova, disputada no sábado, garantindo a liderança do campeonato.
Partindo do sétimo lugar do grid, Marçal aproveitou a oportunidade na primeira curva e avançou para o sexto posto. No giro seguinte, o piloto avançou para o quinto lugar. O safety car então foi acionado, com metade da corrida realizada. A relargada veio na abertura da volta 9 e Muller mantinha sua posição no top 5.
Muller chegava para tentar acompanhar a briga dos líderes e usou o boost para atacar seu concorrente, que soube neutralizar a investida. Na abertura da última volta, novamente com o boost, Muller passou o carro a frente garantindo o quarto lugar e a liderança do campeonato.
"Foi muito importante fazer uma ótima classificação e corrida 1. Enfrentamos dificuldade nas ultrapassagens de hoje, mas a gente não queria correr nenhum risco, tendo em vista o que aconteceu ano passado. O quarto lugar é sólido, bom pro campeonato e agora temos que continuar nesse ritmo, para brigar pelo título", falou Muller.
RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Veja quem é quem no grid da Stock Car 2026
Matheus Comparatto luta pela vitória e termina em terceiro em Interlagos na Carrera Cup
Antonella Bassani avança sete posições e alcança top 10 em Interlagos
Marçal Muller sobe ao pódio e sai de Interlagos na liderança da Porsche Cup
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários