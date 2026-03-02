Pular para o conteúdo principal

Porsche Cup Interlagos - Sprint

Marçal Muller sobe ao pódio e sai de Interlagos na liderança da Porsche Cup

Representante da marca oficial de tinta automotiva da categoria foi o quarto colocado após largar em sétimo

Publicado:
CARRERA-Porsche-Cup-2026-Interlagos-Rafael-Gagliano-17280

Marçal Muller

Foto de: Rafael Gagliano

Neste domingo, a equipe Farben disputou a segunda corrida da primeira etapa da Porsche Carrera Cup, em Interlagos, com Marçal Muller avançando três posições e garantindo o pódio com o quarto lugar na corrida 2. O representante da marca oficial de tinta automotiva da categoria havia vencido a primeira prova, disputada no sábado, garantindo a liderança do campeonato.

Partindo do sétimo lugar do grid, Marçal aproveitou a oportunidade na primeira curva e avançou para o sexto posto. No giro seguinte, o piloto avançou para o quinto lugar. O safety car então foi acionado, com metade da corrida realizada. A relargada veio na abertura da volta 9 e Muller mantinha sua posição no top 5.

Muller chegava para tentar acompanhar a briga dos líderes e usou o boost para atacar seu concorrente, que soube neutralizar a investida. Na abertura da última volta, novamente com o boost, Muller passou o carro a frente garantindo o quarto lugar e a liderança do campeonato.

"Foi muito importante fazer uma ótima classificação e corrida 1. Enfrentamos dificuldade nas ultrapassagens de hoje, mas a gente não queria correr nenhum risco, tendo em vista o que aconteceu ano passado. O quarto lugar é sólido, bom pro campeonato e agora temos que continuar nesse ritmo, para brigar pelo título", falou Muller. 

