Marçal Müller termina em 6º e mantém liderança da Porsche Cup

Após vencer a primeira corrida do final de semana no Algarve, Marçal Müller concluiu sua participação com sexto lugar na segunda etapa. O piloto mantém a liderança do campeonato.

Marçal precisou largar em sétimo por conta da regra de inversão do grid. Por isso, o piloto estava muito perto do acidente que aconteceu na largada, logo na primeira curva. No entanto, Müller conseguiu desviar e prosseguir na corrida sem nenhum grande dano.

A corrida ficou sob bandeira amarela por quase dez minutos, proibindo o gaúcho de conquistar mais posições. O piloto ficou em sétimo por quase toda a corrida, até ultrapassar um concorrente perto do fim e finalizar a etapa com a sexta posição.

Marçal mantém a liderança do campeonato e reabre boa distância após desempenhar melhor que seus adversários pelo título. A próxima etapa será a abertura da Endurance na Porsche Cup Brasil C6 Bank, na semana que vem, no mesmo circuito português.

O que ele disse:

“Fizemos uma largada 100% defensiva e acabamos saindo da pista. Por isso, a entrada de ar do carro ficou totalmente coberta por grama, que só cairia se o carro parasse. Ficamos desde a segunda volta gerenciando temperatura, fazendo de tudo para refrigerar o carro. Conseguimos levar até o final mesmo com performance inferior, mas conseguimos o sexto lugar nessa corrida e ampliamos vantagem no campeonato. Para a Endurance, o clima deve ser semelhante ao desta semana e os acertos do carro serão parecidos, então vamos aproveitar isso para utilizar na próxima semana”.