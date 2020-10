Porsche GT3 Cup Sport: Marcondes valoriza vitória na chuva e sem confusão

Nelson Marcondes foi o vencedor da GT3 Sport na primeira corrida da rodada tripla deste fim de semana em Goiânia. Com a 2ª colocação geral, abriu oito pontos na classificação, dando resposta à disputa apertada que o deixava apenas 13 pontos do 5º colocado, Lucas Salles. Para esse saldo positivo, o piloto fugiu dos acidentes, que foram vários na disputa, e contou com sua habilidade na chuva para vencer.

“Ontem eu disse que estava torcendo, rezando e implorando pela chuva. Assim eu encaixaria melhor na pista. E graças a Deus choveu. Desde a volta de aquecimento, percebi que tinha um carro na mão, fácil de guiar. Na chuva, porém, quando se larga atrás, é diferente. Tem muito spray e confusão. Foi não deixar a turma da frente escapar, fugir dos acidentes e, quando está sozinho, fazer voltas rápidas”, afirmou sobre sua estratégia na corrida.

Contente com o resultado, Nelson Marcondes teve outro empecilho pela frente. Os 47,5kg de lastro, que dão quase meio segundo por volta a mais na pista seca e com pneu novo, não impediram o piloto de fazer uma corrida segura e regular.

“Uma pena que não consegui chegar no Mauro hoje. Mas o Mauro foi muito bem e não errou. Estou feliz. Consegui chegar em 2º no geral (venceu na Sport) e fiquei na frente de todos os meus concorrentes diretos. A primeira bateria não poderia ser melhor”.

A Corrida 2 da GT3 3.8 será na manhã deste sábado, às 10h, com transmissão do Motorsport.com.

