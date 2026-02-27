Pular para o conteúdo principal

Porsche Cup Interlagos - Sprint

Marcos Regadas encara desafio na Porsche Cup com carro ajustado para qualquer situação em Interlagos

Campeão da Carrera Sport em 2025 é promovido para a principal classe da categoria

Regadas-1.Porsche26-fernandafreixosa-02-260226-095707-002

Marcos Regadas (José Mário Dias)

Foto de: Jose Mario Dias

Nesta sexta-feira Marcos Regadas iniciou sua jornada na temporada 2026 da Porsche Carrera Cup Brasil no seu maior desafio dentro da competição. O piloto maranhense foi promovido para a classe Carrera, a principal da categoria, após ser campeão na Carrera Sport em 2025.

Regadas participou de duas sessões de treinos ao longo desta sexta-feira na capital paulista e iniciou sua preparação para etapa de Interlagos. Pela manhã aconteceu o treino opcional e durante a tarde o primeiro treino livre.

Marcos Regadas teve a oportunidade de ajustar sua pilotagem e o carro para as diversas condições de pista que foram apresentadas ao longo dos testes. Os carros andaram em pista seca e molhada e o piloto do carro #17 se preparou para ambas as condições.

Neste sábado, Marcos Regadas retorna ao traçado de 3.409 metros da capital paulista para a disputa do treino classificatório e corrida 1. No domingo será disputada a prova que encerra a etapa.

“Está muito bom. Acho que a gente estava querendo acompanhar essa evolução que tivemos desde o começo do ano e pelo jeito nós estamos rápidos, sempre ali na frente nos treinos. Aparentemente, tudo sob controle", disse Regadas. "Nas duas condições a gente andou bem, sempre no top 5. Estou bem confortável de que teremos um bom resultado. Nesse início de temporada, a ideia é pontuar bem para pensar lá no final do ano". 

Porsche Cup: Antonella Bassani é P3 no único treino livre da Carrera em SP

