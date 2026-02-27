Marcos Regadas encara desafio na Porsche Cup com carro ajustado para qualquer situação em Interlagos
Campeão da Carrera Sport em 2025 é promovido para a principal classe da categoria
Marcos Regadas (José Mário Dias)
Foto de: Jose Mario Dias
Nesta sexta-feira Marcos Regadas iniciou sua jornada na temporada 2026 da Porsche Carrera Cup Brasil no seu maior desafio dentro da competição. O piloto maranhense foi promovido para a classe Carrera, a principal da categoria, após ser campeão na Carrera Sport em 2025.
Regadas participou de duas sessões de treinos ao longo desta sexta-feira na capital paulista e iniciou sua preparação para etapa de Interlagos. Pela manhã aconteceu o treino opcional e durante a tarde o primeiro treino livre.
Marcos Regadas teve a oportunidade de ajustar sua pilotagem e o carro para as diversas condições de pista que foram apresentadas ao longo dos testes. Os carros andaram em pista seca e molhada e o piloto do carro #17 se preparou para ambas as condições.
Neste sábado, Marcos Regadas retorna ao traçado de 3.409 metros da capital paulista para a disputa do treino classificatório e corrida 1. No domingo será disputada a prova que encerra a etapa.
“Está muito bom. Acho que a gente estava querendo acompanhar essa evolução que tivemos desde o começo do ano e pelo jeito nós estamos rápidos, sempre ali na frente nos treinos. Aparentemente, tudo sob controle", disse Regadas. "Nas duas condições a gente andou bem, sempre no top 5. Estou bem confortável de que teremos um bom resultado. Nesse início de temporada, a ideia é pontuar bem para pensar lá no final do ano".
RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Sanchez trabalha ajuste fino de seu Porsche antes da classificação
Morestoni enaltece carro "na mão" no treino livre da Porsche Cup em Interlagos
Stock Car: Felipe Fraga assume número #1 após 22 anos de hiato
Muller destaca evolução com carro após liderar treino da Porsche Carrera Cup
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários