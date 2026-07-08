Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Porsche Cup Portugal - Sprint

Marcos Regadas fala sobre a expectativa de disputar a corrida endurance da Porsche Cup no Algarve com Felipe Drugovich

Maranhense do carro #17 tem parceria inédita com piloto da Fórmula E

Editado:
Marcos Regadas

Foto de: Jose Mario Dias

O piloto Marcos Regadas disputa neste fina de semana a etapa endurance da Porsche Cup, no autódromo do Algarve, em Portugal. O piloto terá Felipe Drugovich como seu parceiro na prova de 300km da categoria, a primeira do certame de longa duração.

Leia também:

Regadas chega embalado após subir ao pódio das duas provas sprint disputada na mesma pista, no último final de semana. O piloto maranhense espera um bom resultado na etapa em que dividirá o carro com o ex-F1 e atual piloto da Fórmula E e campeão da Fórmula 2.

No Algarve, o piloto terá novamente o desafio do traçado, considerado uma montanha-russa por todos os competidores. Mas com os resultados na etapa sprint o piloto chega otimista para tentar outro grande resultado.

Neste final de semana, a corrida endurance terá 300 km de duração, com três paradas obrigatórias para troca de pilotos. Diferente das etapas sprint, as categorias Carrera e Challenge andam juntas, adicionando o tráfego alto e a diferença de desempenho como fatores.

Na qualificação, a pole position será decidida pela média das melhores voltas de cada um ao invés do melhor tempo estipulado no geral. Com isso, é importante o entrosamento entre os dois pilotos com o carro.

Os primeiros treinos opcionais acontecem na sexta-feira. No sábado, dois treinos livres na parte da manhã e a qualificação na parte da tarde. No domingo, a corrida de 300 km terá largada às 8:10 da manhã e transmissão dos canais Band e BandSports, além dos canais da Porsche Cup Brasil no YouTube.

“Tivemos uma primeira parte muito boa com dois pódios em Portugal, agora vamos para a Endurance, minha expectativa é muito alta para essa primeira etapa e estou muito feliz em receber o Felipe Drugovich. Tenho muita admiração por ele, o Felipe é um piloto que tem uma base muito forte, uma carreira de sucesso e eu estou muito animado com essa parceria e espero um bom resultado", destacou. 

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

 

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Silvio Morestoni se prepara para o desafio da corrida de 300 km da Porsche Cup no Algarve

Principais comentários

Últimas notícias

NASCAR Brasil estreia em Cuiabá com programação intensa

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
NASCAR Brasil estreia em Cuiabá com programação intensa

Jorge Martelli leva as cores de Mato Grosso para o desafio inédito do anel externo de Cuiabá na NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Jorge Martelli leva as cores de Mato Grosso para o desafio inédito do anel externo de Cuiabá na NASCAR Brasil

Leonardo Sanchez recebe Diego Nunes para a etapa endurance da Porsche Cup no Algarve

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Portugal - Sprint
Leonardo Sanchez recebe Diego Nunes para a etapa endurance da Porsche Cup no Algarve

Porsche Cup Brasil abre campeonato de Endurance no Algarve com 74 pilotos; confira duplas

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Portugal - Sprint
Porsche Cup Brasil abre campeonato de Endurance no Algarve com 74 pilotos; confira duplas