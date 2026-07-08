Marcos Regadas fala sobre a expectativa de disputar a corrida endurance da Porsche Cup no Algarve com Felipe Drugovich
Maranhense do carro #17 tem parceria inédita com piloto da Fórmula E
Foto de: Jose Mario Dias
O piloto Marcos Regadas disputa neste fina de semana a etapa endurance da Porsche Cup, no autódromo do Algarve, em Portugal. O piloto terá Felipe Drugovich como seu parceiro na prova de 300km da categoria, a primeira do certame de longa duração.
Regadas chega embalado após subir ao pódio das duas provas sprint disputada na mesma pista, no último final de semana. O piloto maranhense espera um bom resultado na etapa em que dividirá o carro com o ex-F1 e atual piloto da Fórmula E e campeão da Fórmula 2.
No Algarve, o piloto terá novamente o desafio do traçado, considerado uma montanha-russa por todos os competidores. Mas com os resultados na etapa sprint o piloto chega otimista para tentar outro grande resultado.
Neste final de semana, a corrida endurance terá 300 km de duração, com três paradas obrigatórias para troca de pilotos. Diferente das etapas sprint, as categorias Carrera e Challenge andam juntas, adicionando o tráfego alto e a diferença de desempenho como fatores.
Na qualificação, a pole position será decidida pela média das melhores voltas de cada um ao invés do melhor tempo estipulado no geral. Com isso, é importante o entrosamento entre os dois pilotos com o carro.
Os primeiros treinos opcionais acontecem na sexta-feira. No sábado, dois treinos livres na parte da manhã e a qualificação na parte da tarde. No domingo, a corrida de 300 km terá largada às 8:10 da manhã e transmissão dos canais Band e BandSports, além dos canais da Porsche Cup Brasil no YouTube.
“Tivemos uma primeira parte muito boa com dois pódios em Portugal, agora vamos para a Endurance, minha expectativa é muito alta para essa primeira etapa e estou muito feliz em receber o Felipe Drugovich. Tenho muita admiração por ele, o Felipe é um piloto que tem uma base muito forte, uma carreira de sucesso e eu estou muito animado com essa parceria e espero um bom resultado", destacou.
DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA
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