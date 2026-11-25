Marcos Regadas recebe Felipe Fraga para a última etapa da Porsche Cup em 2026
Piloto faz última corrida em Interlagos ao lado do atual campeão do Endurance da categoria
Marcos Regadas
Foto de: Jose Mario Dias
Neste final de semana, o piloto Marcos Regadas participa da última etapa da Porsche Cup em 2026, no encerramento do Endurance em Interlagos. O maranhense fará a corrida de longa duração em dupla ao lado de novo parceiro: Felipe Fraga.
Fraga é o atual campeão do Endurance da Porsche Cup, após título conquistado no ano passado ao dividir o cockpit com Marçal Muller. Fraga também foi campeão da Stock Car em 2025 e lidera o campeonato neste ano, além de experiências nas 24 Horas de Le Mans. Este ano, em dupla com Raphael Reis pelo TCR South America, ele dominou o fim de semana no mesmo circuito de Interlagos.
Na etapa anterior, em Brasília, Regadas dividiu o volante com Felipe Drugovich e precisou largar em 22º lugar por conta de uma punição, mas fez corrida de recuperação e subiu 10 posições na primeira corrida da Porsche Cup na capital federal.
Agora, em Interlagos, a dupla enfrenta o encerramento do Endurance em etapa estendida. Ao invés dos 300 km tradicionais, a corrida será de 500 km e deve ter cerca de quatro horas de duração, um grande desafio para todos os envolvidos.
“O Felipe Fraga é um grande piloto, dispensa apresentações. Fico contente em dividir o cockpit do carro com ele nessa última prova. Tenho confiança de que vamos encerrar a temporada disputando o pódio”, disse Regadas.
O final de semana da Porsche Cup terá suas primeiras atividades de pista na quinta, com treino livre e qualificação acontecendo na sexta-feira. Na tarde de sábado, acontece a corrida de longa duração, com transmissão dos canais oficiais da categoria no YouTube.
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