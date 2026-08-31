Matheus Comparatto aproveita boa fase na Porsche Cup no retorno ao campeonato de sprint

Neste final de semana, Matheus Comparatto volta a acelerar no campeonato da Porsche Carrera Cup Brasil, na etapa de Interlagos. O piloto chega embalado após subir em duas das três provas disputadas no Algarve, em Portugal.

O campeão da F4 Brasil de 2024 volta ao palco em que já conquistou pódios na Porsche Cup e o título da principal categoria de monopostos do Brasil. A etapa na capital paulista marca o início de uma fase decisiva da temporada de corridas sprint, já que é a penúltima da competição.

Comparatto é o sétimo colocado na classificação do campeonato de corridas curtas e um bom resultado no traçado de 4.309 metros e 12 curvas de Interlagos pode colocar o piloto no grupo dos três mais bem colocados, por isso a etapa é muito importante para os planos do piloto do Porsche #118. No campeonato Endurance, Comparatto, que compete em dupla com Felipe Baptista, é o vice-líder da competição.

Com 38 competidores inscritos, o grid da Carrera é o maior da categoria e por ser a penúltima etapa do campeonato a regra de dois treinos classificatórios e as duas corridas com pontuação completa, sem a inversão do grid para a corrida 2, já está em vigor.

A programação da sétima etapa da Porsche Cup tem início na sexta-feira, com os treinos opcionais e um treino livre. No sábado serão disputados dois treinos classificatórios e a primeira prova. No domingo, os pilotos retornam ao autódromo de Interlagos para a segunda corrida.

“Estou motivado e confiante para a etapa de Interlagos, viemos de bons resultados no Algarve e isso mostra que estamos no caminho certo. É uma etapa decisiva que pode me colocar entre os cinco melhores do campeonato sprint e me deixar em uma situação boa no overall, então vou me dedicar ao máximo para trazer um ótimo resultado neste final de semana", disse Comparatto.

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