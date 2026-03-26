Matheus Comparatto disputa etapa do Velocitta da Porsche Cup mirando liderança do campeonato
Piloto é o terceiro colocado da competição com dois pódios conquistados
Foto de: Fernanda Freixosa
Neste final de semana, Matheus Comparatto disputa a segunda etapa da Porsche Carrera Cup, no Velocitta. O piloto chega embalado após conquistar dois pódios na etapa inaugural, em Interlagos.
Na primeira corrida da capital paulista o campeão da F4 Brasil em 2024 foi o quarto colocado e na segunda prova recebeu a bandeira quadriculada em terceiro. Comparatto soma 41 pontos e está a apenas cinco pontos do líder do campeonato.
Velocitta é uma pista que traz boas lembranças ao piloto do carro #118, além de ter vencido provas nos monopostos, também subiu duas vezes ao pódio pela Porsche Cup no traçado situado em Mogi Guaçu. O piloto tem como objetivo na etapa buscar a liderança do campeonato.
A pista do interior de São Paulo é uma das mais técnicas do calendário e exige muito da parte física dos pilotos; o traçado tem 3.493 metros de extensão e 13 curvas.
"Velocitta é uma pista que eu gosto muito, venci provas na F4 Brasil e minha estreia na Porsche Cup foi nesta pista, subindo duas vezes ao pódio. Interlagos foi uma etapa boa que nos colocou logo de cara na briga pelas primeiras posições da classificação, mas agora eu quero avançar ainda mais e quem sabe encerrar essa segunda etapa na liderança do campeonato. Durante a semana já fiz treinos no simulador, análise de dados do ano passado e acho que temos tudo para ter um bom final de semana".
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