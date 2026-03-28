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Porsche Cup Velocitta - Sprint

Matheus Comparatto é o oitavo colocado na primeira prova da Porsche Carrera Cup no Velocitta

Piloto parte da quarta fila neste domingo em Mogi Guaçu

Editado:
Matheus Comparatto no Velocitta

Foto de: Jose Mario Dias

Neste sábado (28), Matheus Comparatto disputou o treino classificatório e a primeira prova da etapa do Velocitta da Porsche Cup, em Mogi Guaçu (SP). O piloto  conquistou a oitava posição em uma prova marcada pelas intervenções do safety car.

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Partindo do quinto lugar do grid, Comparatto manteve a posição na primeira volta, em seguida o safety car foi acionado após colisão de dois concorrentes no final do pelotão. A corrida foi retomada e o piloto pressionava o carro à  frente em busca do quarto lugar.

Após uma tentativa de ultrapassagem, Comparatto ficou por fora do traçado e caiu para o sétimo lugar. Na nona volta o carro de segurança foi acionado novamente.

Duas voltas mais tarde aconteceu a relargada e Comparatto seguia na sétima posição. As disputas eram intensas, prova ainda teve mais uma entrada do carro de segurança e o piloto era o oitavo colocado.

Após 16 voltas completadas, Matheus Comparatto recebeu a bandeira quadriculada em oitavo.

"Foi uma prova bem difícil tanto para os pilotos como para os carros por causa da alta temperatura. Infelizmente, fui atrapalhado no início de prova por um concorrente que estava mais lento e acabei sendo atacado por quem vinha atrás. Faltou um pouco de ritmo, mas vamos entender todo o comportamento do carro para voltarmos mais fortes amanhã".

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