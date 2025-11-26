Matheus Comparatto teve um fim de calendário intenso em sua primeira temporada da carreira em carros de Gran Turismo. No intervalo de três semanas, o paulista de 18 anos de idade correu pelo vice-campeonato sprint no evento-suporte da F1, competiu na Europa a final global do Porsche Jr Programme e retornou a Interlagos para ser vice-campeão do Endurance Challenge da Porsche Cup Brasil.

Credenciado como maior vencedor de corridas da história da F4 Brasil e atual campeão, Comparatto fez um movimento ousado em 2025 assinando para competir na Carrera Cup. Ele nunca havia acelerado um carro de turismo na vida e logo se adaptou com pódios já na primeira etapa no Velocitta.

A performance no campeonato de sprint rendeu ao titular do Porsche #118 a vaga sul-americana no Porsche Junior Programme Shoot-out, tradicional seletiva promovida pela marca que possibilita ao vencedor o status de piloto Jr da Porsche e um plano de corridas internacionais em seus eventos proprietários.

Comparatto e outros 11 jovens indicados por campeonatos nacionais ao redor do mundo tiveram atividades de pista no Estoril e outros testes na cidade alemã de Colônia.

Para o brasileiro, foi uma oportunidade única para interagir com profissionais altamente gabaritados do universo Porsche, dentro e fora da pista. Ele destacou o fato de ter experimentado o carro sem ABS pela primeira vez e também o alto nível dos concorrentes. Mas, principalmente, de acordo com a avaliação do paulista de 18 anos de idade, a semana de aprendizado na Europa foi determinante para elevar sua performance na finalíssima do Endurance Challenge, no último sábado em Interlagos.

Competindo a prova final em dupla com Matheus Ferreira, Comparatto esteve com o título “nas mãos” até a volta 110 das 117 previstas para a prova de 500 km. Então uma intervenção do carro de segurança agrupou o pelotão e permitiu à Felipe Fraga avançar três posições nas voltas derradeiras, para garantir o troféu do campeonato de longa duração ao carro #544, que compartilhou com Marçal Muller.

O vice-campeonato no Endurance Challenge foi o principal resultado do jovem Comparatto em sua temporada de estreia na Porsche Cup C6 Bank, mas não foi o único expressivo. O titular do Porsche #118 foi terceiro no campeonato overall, atrás apenas dos campeoníssimos e tarimbados Marçal Muller e Miguel Paludo. E terminou o certame de sprint em quarto após 12 provas, um retrospecto invejável para um jovem piloto que nunca havia acelerado um carro de Gran Turismo até fevereiro deste ano.

“Gostei muito de disputar a final do Junior Programme e vivi experiências até então inéditas. Nunca havia por exemplo acelerado o carro da Carrera sem ABS e tive esse desafio pela primeira vez no Estoril em pista molhada".

"De modo geral, foram dias muito produtivos e de muito aprendizado. Deu para notar que o nível dos adversários era bem forte, com alguns deles já experientes inclusive na Supercup. Tenho certeza que dei o máximo que podia, dentro e fora da pista".

"E senti muito mais confiança na corrida de 500 km depois da interação na Europa, de modo que o simples fato de ter participado da experiência já aprimorou minha pilotagem nesses carros maravilhosos”.

Animado pela temporada inaugural na Porsche Cup C6 Bank, Comparatto promete voltar mais forte em 2026 e, se tiver a oportunidade, lutar novamente pela condição de piloto júnior da Porsche.

