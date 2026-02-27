Matheus Comparatto garante o top 5 no primeiro treino livre da Porsche Carrera Cup em Interlagos
Nesta sexta-feira Matheus Comparatto garantiu o quinto lugar no treino livre da Porsche Cup, em Interlagos. O piloto de 19 anos disputa sua segunda temporada na categoria e busca o primeiro título nos carros de turismo.
O piloto foi o quarto colocado no campeonato sprint, vice-campeão Endurance, terceiro colocado overall em 2025 e busca o primeiro título nos carros de turismo. Comparatto traz no currículo o título de campeão da F4 Brasil em 2024.
A sexta-feira em Interlagos teve início pela manhã com os treinos opcionais. No período da tarde aconteceu a primeira atividade oficial da etapa e Matheus Comparatto se posicionou no quinto lugar, mesmo sendo atrapalhado em sua melhor volta.
Neste sábado o piloto retorna ao traçado de 3.409 metros da capital paulista para a disputa do treino classificatório e corrida 1. No domingo será disputada a prova que encerra a etapa.
“Foi treino bom, tivemos um ótimo ritmo, fui atrapalhado na minha melhor volta, mas acho que o carro está ótimo. Colocamos um pneu novo para testar a condição do classificatório e estou confiante que teremos um bom desempenho amanhã", disse Matheus Comparatto.
