Matheus Comparatto luta pela vitória e termina em terceiro em Interlagos na Carrera Cup

Matheus Comparatto teve seu melhor fim de semana em eventos de sprint na Porsche Cup. O paulista de 19 anos foi quarto no sábado e terminou a corrida de domingo em terceiro lugar. Com o pódio duplo, ele deixou Interlagos na terceira colocação na tabela de pontos da Carrera Cup, em seu fim de semana de estreia como piloto Shell V-Power Racing.

A jornada no domingo foi favorecida por uma largada muito precisa de Comparatto. O paulista saltou de quarto no grid para a vice-liderança, contornando com habilidade o S do Senna por fora. Ele então tratou de alcançar o líder Alceu Feldmann e os dois foram trocando acionamentos do botão de ultrapassagem volta após volta.

A disputa favoreceu a chegada de Jeff Giassi, que chegou para disputar a liderança e era segundo quando o safety car foi acionado no meio da prova.

Na relargada, Giassi grudou no carro de Comparatto e mergulhou na freada do fim da reta. O jovem piloto tentou dar o troco, mas faltaram botões de ultrapassagem no fim e, eventualmente, Feldmann também passou o #118, que recebeu a bandeirada em terceiro.

Após o primeiro fim de semana da Porsche Cup Brasil em 2026, o representante brasileiro na última seletiva global da marca soma 41 pontos. Giassi tem 44 e Marçal Muller, vencedor no sábado e quarto colocado no domingo, lidera com 46.

"Acho que deixei um pouco a desejar. Perdi muito rendimento depois da entrada do safety car, não sei o porquê. Mas estou feliz pelo terceiro lugar, agora é entender o que aconteceu e ir para cima na próxima. Com certeza, continuo otimista", disse Comparatto.

A próxima etapa da categoria acontece no Velocitta no último fim de semana de março.

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!





