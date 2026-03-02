Pular para o conteúdo principal

Porsche Cup Interlagos - Sprint

Matheus Comparatto luta pela vitória e termina em terceiro em Interlagos na Carrera Cup

Competidor do Porsche #118 sai da etapa inaugural com dois pódios e P3 no campeonato

Publicado:
CARRERA-Porsche-Cup-2026-Interlagos-Rafael-Gagliano-52940--1-

Matheus Comparatto

Foto de: Rafael Gagliano

Matheus Comparatto teve seu melhor fim de semana em eventos de sprint na Porsche Cup. O paulista de 19 anos foi quarto no sábado e terminou a corrida de domingo em terceiro lugar. Com o pódio duplo, ele deixou Interlagos na terceira colocação na tabela de pontos da Carrera Cup, em seu fim de semana de estreia como piloto Shell V-Power Racing.

Leia também:

A jornada no domingo foi favorecida por uma largada muito precisa de Comparatto. O paulista saltou de quarto no grid para a vice-liderança, contornando com habilidade o S do Senna por fora. Ele então tratou de alcançar o líder Alceu Feldmann e os dois foram trocando acionamentos do botão de ultrapassagem volta após volta. 

A disputa favoreceu a chegada de Jeff Giassi, que chegou para disputar a liderança e era segundo quando o safety car foi acionado no meio da prova.

Na relargada, Giassi grudou no carro de Comparatto e mergulhou na freada do fim da reta. O jovem piloto tentou dar o troco, mas faltaram botões de ultrapassagem no fim e, eventualmente, Feldmann também passou o #118, que recebeu a bandeirada em terceiro.

Após o primeiro fim de semana da Porsche Cup Brasil em 2026, o representante brasileiro na última seletiva global da marca soma 41 pontos. Giassi tem 44 e Marçal Muller, vencedor no sábado e quarto colocado no domingo, lidera com 46.

"Acho que deixei um pouco a desejar. Perdi muito rendimento depois da entrada do safety car, não sei o porquê. Mas estou feliz pelo terceiro lugar, agora é entender o que aconteceu e ir para cima na próxima. Com certeza, continuo otimista", disse Comparatto. 

A próxima etapa da categoria acontece no Velocitta no último fim de semana de março.

Artigo anterior Antonella Bassani avança sete posições e alcança top 10 em Interlagos

