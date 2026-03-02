Matheus Comparatto luta pela vitória e termina em terceiro em Interlagos na Carrera Cup
Competidor do Porsche #118 sai da etapa inaugural com dois pódios e P3 no campeonato
Matheus Comparatto
Foto de: Rafael Gagliano
Matheus Comparatto teve seu melhor fim de semana em eventos de sprint na Porsche Cup. O paulista de 19 anos foi quarto no sábado e terminou a corrida de domingo em terceiro lugar. Com o pódio duplo, ele deixou Interlagos na terceira colocação na tabela de pontos da Carrera Cup, em seu fim de semana de estreia como piloto Shell V-Power Racing.
A jornada no domingo foi favorecida por uma largada muito precisa de Comparatto. O paulista saltou de quarto no grid para a vice-liderança, contornando com habilidade o S do Senna por fora. Ele então tratou de alcançar o líder Alceu Feldmann e os dois foram trocando acionamentos do botão de ultrapassagem volta após volta.
A disputa favoreceu a chegada de Jeff Giassi, que chegou para disputar a liderança e era segundo quando o safety car foi acionado no meio da prova.
Na relargada, Giassi grudou no carro de Comparatto e mergulhou na freada do fim da reta. O jovem piloto tentou dar o troco, mas faltaram botões de ultrapassagem no fim e, eventualmente, Feldmann também passou o #118, que recebeu a bandeirada em terceiro.
Após o primeiro fim de semana da Porsche Cup Brasil em 2026, o representante brasileiro na última seletiva global da marca soma 41 pontos. Giassi tem 44 e Marçal Muller, vencedor no sábado e quarto colocado no domingo, lidera com 46.
"Acho que deixei um pouco a desejar. Perdi muito rendimento depois da entrada do safety car, não sei o porquê. Mas estou feliz pelo terceiro lugar, agora é entender o que aconteceu e ir para cima na próxima. Com certeza, continuo otimista", disse Comparatto.
A próxima etapa da categoria acontece no Velocitta no último fim de semana de março.
RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Veja quem é quem no grid da Stock Car 2026
Matheus Comparatto luta pela vitória e termina em terceiro em Interlagos na Carrera Cup
Antonella Bassani avança sete posições e alcança top 10 em Interlagos
Marçal Muller sobe ao pódio e sai de Interlagos na liderança da Porsche Cup
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários