Neste final de semana, Matheus Comparatto disputa ao lado de Felipe Baptista o título do Endurance da Porsche Cup, em Interlagos, na tentativa de sua primeira grande conquista na categoria.

A briga pelo título se tornou realidade após um fim de semana espetacular da dupla. Comparatto e Baptista, vencedor da Corrida do Milhão na Stock Car, levaram o carro #118 para a pole position e a vitória de ponta a ponta em Brasília, circuito estreante na Porsche Cup. Foi a primeira vitória de Comparatto pela categoria.



Com o resultado, a dupla está empatada na primeira posição do Endurance. Ou seja, Matheus Comparatto e Felipe Baptista tem um “confronto direto” com a dupla Marçal Muller e Gaetano Di Mauro pelo título. Quem fizer mais pontos em Interlagos será campeão.

“Estou muito feliz em chegar nessa última etapa do Endurance disputando o título. Foi uma temporada difícil para mim, mas conseguimos mostrar nossa verdadeira performance nas últimas etapas. Interlagos é uma pista que gosto muito, já venci na Fórmula 4 e estou muito confiante de que eu e o Felipe Baptista conseguimos fazer um grande trabalho para conquistar esse título", falou Comparatto.



O final de semana da Porsche Cup em Interlagos será encerrado com uma corrida de 500km, diferente dos 300km percorridos nas outras corridas. A prova de longa duração será responsável por concluir o calendário de provas da Porsche Cup em 2026, com transmissão dos canais oficiais da categoria no YouTube.

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