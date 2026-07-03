Matheus Comparatto vai ao top 10 no treino livre para a etapa do Algarve da Porsche Carrera Cup

Nesta sexta-feira, Matheus Comparatto disputou o único treino livre da etapa do Algarve da Porsche Carrera Cup. O piloto do carro #118 foi o nono colocado no desafiador traçado português.

Comparatto utilizou a sessão oficial para testar os ajustes de classificação e corrida para a quinta etapa da temporada sprint. O piloto mostrou consistência e se manteve no grupo dos dez mais rápidos do dia.

Neste sábado, o campeão da Fórmula 4 Brasil em 2024 disputará o classificatório e a primeira das duas provas programadas para a etapa em Portugal. As duas provas terão duração de 25 minutos e mais uma volta pelos 4.684 metros e 17 curvas da pista.

Em 2025, Comparatto subiu ao pódio na etapa Endurance do Algarve e chega embalado com o objetivo de voltar ao top 5 da competição em que atualmente é o sétimo colocado. Conhecida por suas mudanças severas de elevação que lembram uma montanha-russa, a pista promete testar ao limite a habilidade dos pilotos e a resistência das máquinas enquanto oferece oportunidades de ultrapassagens.

A transmissão será realizada pela Band na TV aberta e pelos canais oficiais da Porsche Cup Brasil no YouTube.

“Foi um início de trabalho para ajustarmos o carro e entender o comportamento em condição de classificação e corrida. O objetivo é largar nas primeiras filas para ter condição de brigar por um bom resultado, voltarmos a subir no pódio e ao grupo dos cinco melhores do campeonato. Eu gosto muito desta pista e estou confiante para a classificação e a corrida de amanhã", falou Comparatto.

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!