Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos
Piloto volta a dividir carro com Matheus Comparatto no fechamento da temporada de 2025. Corrida de 500 quilômetros está marcada para o sábado
A Porsche Cup encerra a temporada 2025 neste sábado (22) com uma etapa de endurance no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Um dos destaques da categoria na Alemanha neste ano, Matheus Ferreira mais uma vez vai correr no campeonato brasileiro, repetindo a dupla com Matheus Comparatto, em busca de um novo pódio na prova, que contará com 500 quilômetros de duração.
A dupla disputou a segunda etapa do campeonato de Endurance no mês de agosto, no circuito do Estoril, em Portugal, quando terminou a disputa com a segunda posição. Além disso, Ferreira esteve na disputa da etapa final do campeonato Sprint em Interlagos, no final de semana do GP de São Paulo de Fórmula 1, quando foi terceiro em uma das corridas.
“Vou disputar a última etapa de Endurance da Porsche Cup em Interlagos. Na Porsche Cup Alemã, meu carro não tem ABS e controle de tração, então tive que me adaptar ao carro do campeonato brasileiro. Já estou bem confortável, e vamos buscar um bom resultado”, disse Matheus Ferreira.
A programação da Porsche Cup em Interlagos prevê a realização de treinos livres e da classificação na sexta-feira. A corrida de 500 quilômetros será disputada no sábado, com largada a partir das 14h, e você acompanha tudo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.
DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
- Spotify
- Deezer
- Amazon Music
- Apple Podcasts
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários