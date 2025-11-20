A Porsche Cup encerra a temporada 2025 neste sábado (22) com uma etapa de endurance no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Um dos destaques da categoria na Alemanha neste ano, Matheus Ferreira mais uma vez vai correr no campeonato brasileiro, repetindo a dupla com Matheus Comparatto, em busca de um novo pódio na prova, que contará com 500 quilômetros de duração.

A dupla disputou a segunda etapa do campeonato de Endurance no mês de agosto, no circuito do Estoril, em Portugal, quando terminou a disputa com a segunda posição. Além disso, Ferreira esteve na disputa da etapa final do campeonato Sprint em Interlagos, no final de semana do GP de São Paulo de Fórmula 1, quando foi terceiro em uma das corridas.

“Vou disputar a última etapa de Endurance da Porsche Cup em Interlagos. Na Porsche Cup Alemã, meu carro não tem ABS e controle de tração, então tive que me adaptar ao carro do campeonato brasileiro. Já estou bem confortável, e vamos buscar um bom resultado”, disse Matheus Ferreira.

A programação da Porsche Cup em Interlagos prevê a realização de treinos livres e da classificação na sexta-feira. A corrida de 500 quilômetros será disputada no sábado, com largada a partir das 14h, e você acompanha tudo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

