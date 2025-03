Um dos mais talentosos pilotos brasileiros da nova geração, Matheus Ferreira deu um passo importante para a sequência de carreira no automobilismo europeu. Matheus foi selecionado para integrar o Porsche Talent Pool, programa de desenvolvimento de pilotos do Porsche Carrera Cup da Alemanha.

O brasiliense vive a fase final de preparação para a disputa da temporada do Porsche Carrera Cup Alemã. Antes, em suas primeiras corridas em categorias de Turismo, se destacou no Porsche Sprint Challenge Southern Europe, onde conquistou uma vitória e quatro pódios. Ferreira, atualmente com 18 anos, será o primeiro sul-americano a participar do Porsche Talent Pool.

O Porsche Talent Pool oferece aos pilotos desenvolvimento em diversas áreas. Dentro do programa está o apoio de coachs para evolução de pilotagem, workshops para o trabalho junto da mídia especializada em esporte a motor e também com patrocinadores.

“Estou muito feliz por ser selecionado para integrar o Porsche Talent Pool. Ainda é o meu começo de trajetória nos carros de Turismo e participar de um programa como este é a mostra da confiança que todos têm em meu trabalho, e vai ajudar com meu desenvolvimento como piloto e também para a temporada da Porsche Carrera Cup Alemã”, disse Matheus Ferreira, que realiza nesta semana os últimos testes de pré-temporada.

O piloto agora se prepara para a etapa de abertura do campeonato, marcada para os dias 18, 19 e 20 de abril no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, na Itália. Matheus defenderá a Target Competition, mesma equipe pela qual competiu o Porsche Sprint Challenge Southern Europe no início deste ano.

