Matheus Ferreira estreia na Porsche Cup Brasil em corrida de endurance em Portugal
Brasiliense que disputa a Porsche Cup Alemã correrá os 300 Km do Estoril neste final de semana
Um dos nomes da nova geração do esporte a motor brasileiro, Matheus Ferreira terá neste final de semana sua primeira experiência em uma prova de endurance da Porsche Cup. O brasiliense, que tem disputado o campeonato alemão da categoria, vai até o Autódromo do Estoril, em Portugal, onde correrá a segunda etapa do campeonato de endurance da divisão brasileira, tendo como parceiro o xará Matheus Comparatto.
Ferreira faz em 2025 sua primeira temporada atuando em categorias de Turismo, justamente na Porsche Cup Alemã. Defendendo a equipe Target Competition, o piloto possui duas vitórias e oito pódios na classe Rookie, incluindo dois deles no último final de semana, em Sachsenring. Desta forma, o piloto aparece na terceira colocação do campeonato.
“Mais um final de semana de corrida, este muito especial, pois farei meu primeiro endurance na Porsche Cup Brasil. A prova tem um formato diferente do que estou acostumado, com treinos e duas classificações. E a prova tem troca de pilotos. Vou correr pela primeira vez com ABS e controle de tração. Vai ser legal e acho que vou me divertir bastante”, diz Matheus Ferreira.
A passagem da Porsche Cup pelo Autódromo do Estoril para a segunda etapa do torneio de endurance terá início no sábado, dia em que ocorrem dois treinos livres. O domingo terá a classificação, a partir de 5h30, e a corrida, com largada às 10h da manhã (horário de Brasília). A duração é de 2h30min ou 300 km. A Motorsport.tv Brasil no YouTube mostra a prova ao vivo.
