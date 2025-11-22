O fim de semana da final da temporada 2025 da Porsche Cup Brasil representa um momento especial para um dos pilotos confirmados. Após 18 anos trabalhando com a categoria, Max Wilson finalmente alinhará no grid de uma prova para acelerar.

Wilson, que também atua como comentarista da Fórmula 1 na Band, integra a equipe de Dener Pires há quase 20 anos, como chefe do time de pilotos consultores, sendo responsável pela coordenação de atividades de equalização, desenvolvimento e shakedown das etapas mas, neste fim de semana, chega a Interlagos com uma missão inédita.

Max foi escalado para o fim de semana para fazer dupla com o ator germano-irlandês Michael Fassbender, convidado dos 500km de Interlagos e, agora, passa a ter uma função diferente. Em entrevista ao Motorsport.com, o piloto falou sobre a sensação de entrar no carro como competidor da categoria pela primeira vez.

"Eu acho que eu nunca tive tanta emoção assim numa corrida, para falar a verdade. Realmente é uma situação diferente, bem inesperada. Nunca pensei em fazer isso, mas tem um valor muito grande pra mim. Considero a categoria como um filho. A gente viu nascendo, crescendo, se estruturando e estar hoje fazendo essa corrida é uma emoção muito grande. Só posso agradecer ao Dener pelo convite".

Wilson falou também sobre a parceria com Fassbender, e como tem sido o contato com o ator, que já possui experiência no automobilismo, até aqui.

"Além de tudo, estou com um cara muito legal que, independente de ser um ator ou não, é um cara super gente boa, então não podia ser melhor".

"Nos colocaram juntos porque ele não conhecia a pista nem nada. Então eu estou fazendo um trabalho de coach para ele. O meu foco nesta semana é, principalmente, fazer com que ele curta a experiência de estar aqui no Brasil, que ele evolua ao longo do fim de semana".

Mas Wilson aponta alguns desafios que ele pode ter neste fim de semana, tendo que vivenciar na prática algumas regras que ele ajudou a criar.

"É diferente. Eu já andei bastante com estes carros, por mais que neste ano eu tenha andado muito menos, porque eu tenho focado em outras coisas, inclusive aqui na Porsche Cup. É realmente diferente, estar na categoria há 17 anos e fazer minha primeira corrida".

"Mas treinar é uma coisa e correr é outra. Então tem isso, a questão da largada, algumas regras específicas aqui. Eu fui um dos criadores dessas regras, mas nunca executei elas. Então preciso estar focado para não fazer besteira, mas estou curtindo muito o fim de semana".

A dupla garantiu a 24ª posição o grid de largada de 40 carros para a corrida deste sábado, com a quarta melhor média de tempos entre os pilotos da Carrera Cup Rookie. Os 500km de Interlagos tem largada marcada para 14h, horário de Brasília, com transmissão da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

