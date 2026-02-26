Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Porsche Cup Interlagos - Sprint

Morestoni aproveita pré-temporada da Carrera Cup para acelerar no seco e no molhado

Campeão da Carrera Rookie em 2025 usou os treinos desta quinta-feira para se readaptar ao carro e ao autódromo de Interlagos

Editado:
Silvio Morestoni

Nesta quinta-feira Silvio Morestoni realizou os testes da pré-temporada da Porsche Cup, em Interlagos. O piloto teve três sessões de treinos ao longo do dia para se readaptar ao carro e a pista de 3.409 metros da capital paulista.

Leia também:

Morestoni encara seu maior desafio na Porsche Cup na temporada 2026, atual campeão da Carrera Rookie sobe para a classe Sport em um grid com 36 pilotos.

A quinta-feira em Interlagos foi utilizada para a realização da pré-temporada da categoria. Nas duas primeiras sessões Morestoni dedicou praticamente todo o tempo no ajuste do balanço de freio. Na terceira sessão, realizada com piso molhado, o piloto realizou stints que confirmaram a melhora no equilíbrio do Porsche #2 em frenagens.

Nesta sexta-feira os pilotos terão direito de realizar um treino extra e um treino livre. No sábado acontece o classificatório e a primeira corrida.

“Foi um dia muito importante para entendermos o comportamento do carro e iniciar os ajustes para a etapa. Dediquei boa parte do dia ao ajuste dos freios e na última sessão optamos por  ganhar quilometragem no piso molhado e comprovar que os ajustes depois das duas primeiras sessões deram resultado. Será um ano desafiador na classe Sport e estou muito motivado com o que está por vir.”

A etapa encerra no domingo com a segunda prova da Porsche Cup. As corridas serão transmitidas ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Shell entra na Porsche Cup com Matheus Comparatto em 2026

Principais comentários

Últimas notícias

Sanchez mata saudade de seu Porsche na pré-temporada da Carrera Cup

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Sanchez mata saudade de seu Porsche na pré-temporada da Carrera Cup

Porsche Cup: Muller aproveita pré-temporada para ajustar seu carro

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup: Muller aproveita pré-temporada para ajustar seu carro

Porsche Cup percorre 6.900 km na pré-temporada em Interlagos

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup percorre 6.900 km na pré-temporada em Interlagos

Morestoni aproveita pré-temporada da Carrera Cup para acelerar no seco e no molhado

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Morestoni aproveita pré-temporada da Carrera Cup para acelerar no seco e no molhado