Nesta quinta-feira Silvio Morestoni realizou os testes da pré-temporada da Porsche Cup, em Interlagos. O piloto teve três sessões de treinos ao longo do dia para se readaptar ao carro e a pista de 3.409 metros da capital paulista.

Morestoni encara seu maior desafio na Porsche Cup na temporada 2026, atual campeão da Carrera Rookie sobe para a classe Sport em um grid com 36 pilotos.

A quinta-feira em Interlagos foi utilizada para a realização da pré-temporada da categoria. Nas duas primeiras sessões Morestoni dedicou praticamente todo o tempo no ajuste do balanço de freio. Na terceira sessão, realizada com piso molhado, o piloto realizou stints que confirmaram a melhora no equilíbrio do Porsche #2 em frenagens.

Nesta sexta-feira os pilotos terão direito de realizar um treino extra e um treino livre. No sábado acontece o classificatório e a primeira corrida.

“Foi um dia muito importante para entendermos o comportamento do carro e iniciar os ajustes para a etapa. Dediquei boa parte do dia ao ajuste dos freios e na última sessão optamos por ganhar quilometragem no piso molhado e comprovar que os ajustes depois das duas primeiras sessões deram resultado. Será um ano desafiador na classe Sport e estou muito motivado com o que está por vir.”

A etapa encerra no domingo com a segunda prova da Porsche Cup. As corridas serão transmitidas ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!