Morestoni aproveita pré-temporada da Carrera Cup para acelerar no seco e no molhado
Campeão da Carrera Rookie em 2025 usou os treinos desta quinta-feira para se readaptar ao carro e ao autódromo de Interlagos
Nesta quinta-feira Silvio Morestoni realizou os testes da pré-temporada da Porsche Cup, em Interlagos. O piloto teve três sessões de treinos ao longo do dia para se readaptar ao carro e a pista de 3.409 metros da capital paulista.
Morestoni encara seu maior desafio na Porsche Cup na temporada 2026, atual campeão da Carrera Rookie sobe para a classe Sport em um grid com 36 pilotos.
A quinta-feira em Interlagos foi utilizada para a realização da pré-temporada da categoria. Nas duas primeiras sessões Morestoni dedicou praticamente todo o tempo no ajuste do balanço de freio. Na terceira sessão, realizada com piso molhado, o piloto realizou stints que confirmaram a melhora no equilíbrio do Porsche #2 em frenagens.
Nesta sexta-feira os pilotos terão direito de realizar um treino extra e um treino livre. No sábado acontece o classificatório e a primeira corrida.
“Foi um dia muito importante para entendermos o comportamento do carro e iniciar os ajustes para a etapa. Dediquei boa parte do dia ao ajuste dos freios e na última sessão optamos por ganhar quilometragem no piso molhado e comprovar que os ajustes depois das duas primeiras sessões deram resultado. Será um ano desafiador na classe Sport e estou muito motivado com o que está por vir.”
A etapa encerra no domingo com a segunda prova da Porsche Cup. As corridas serão transmitidas ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.
RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Sanchez mata saudade de seu Porsche na pré-temporada da Carrera Cup
Porsche Cup: Muller aproveita pré-temporada para ajustar seu carro
Porsche Cup percorre 6.900 km na pré-temporada em Interlagos
Morestoni aproveita pré-temporada da Carrera Cup para acelerar no seco e no molhado
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários