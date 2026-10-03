Morestoni e Machado mantêm otimismo para etapa de Brasília da Porsche Endurance na Carrera Sport
Na média das voltas, dupla garantiu a nona posição no grid para a prova deste sábado
Silvio Morestoni e Matheus Machado
Foto de: Rodrigo Ruiz
Em uma sexta-feira que contou com mudanças climáticas, a dupla de Silvio Morestoni e Matheus Machado realizou dois treinos livres e o treino qualificatório para o endurance da Porsche Cup em Brasília.
Nos treinos livres, a dupla chamou a atenção ao concluir na quarta posição geral, deixando grande otimismo para o qualificatório que aconteceu na tarde.
Morestoni ficou responsável por pilotar o carro #2 no primeiro grupo, enquanto Machado fez a tomada de tempo do segundo grupo. Na média do melhor tempo de cada piloto, a dupla conseguiu o nono lugar na categoria Sport da Porsche Carrera.
A dupla acredita que apenas alguns ajustes são necessários para colocá-los na briga pelo pódio da categoria Sport. Na estreia do endurance, em Portugal, os dois bateram na trave ao terminar na sexta posição da categoria.
“Fizemos ajustes no carro com objetivo de deixar ele com mais downforce e contorno de curva melhor, mas o efeito acabou sendo o contrário", comentou Morestoni. "Vamos retroceder isso para chegar em ritmo competitivo. Nosso ritmo de voltas está sendo legal, principalmente o do Matheus. A corrida tem duas horas e meia e muita coisa para acontecer, então vamos para cima”.
“Nossa sexta-feira foi muito competitiva, chegamos a ser o quarto melhor tempo no geral e segundo na categoria", disse Machado. "Estávamos confortáveis e confiantes, mas fizemos um ajuste que nos levou na direção contrária. Estamos a um ou dois décimos de brigar forte, então ainda temos as melhores expectativas possíveis para fazer um bom resultado”.
A corrida acontece amanhã, com duração de duas horas e meia. Serão 57 voltas percorrendo um total de 300 quilômetros e três pit-stops obrigatórios para a troca de pilotos, o que significa que o piloto da largada não será o piloto na hora da chegada. A escolha de qual piloto é responsável por cada parte fica a critério das equipes.
A corrida terá exibição ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube, a partir de 13h.
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: Honda convoca Aleix Espargaró para substituir Mir no GP da Indonésia
Girolami lidera primeira atividade do TCR South America em Posadas
Morestoni e Machado mantêm otimismo para etapa de Brasília da Porsche Endurance na Carrera Sport
Regadas e Drugovich torcem por chuva após quali ruim na Porsche Endurance
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários