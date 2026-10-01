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Porsche Cup Brasília - Endurance

Morestoni e Machado miram primeiro pódio na Porsche Endurance na etapa de Brasília

Na primeira etapa da temporada de provas de longa duração a dupla ficou a apenas uma posição do pódio

Editado:
Silvio Morestoni e Matheus Machado

Silvio Morestoni e Matheus Machado

Foto de: Rodrigo Ruiz

Neste sábado, Silvio Morestoni disputa a etapa de Brasília da Porsche Endurance em dupla com Matheus Machado. O piloto de Blumenau (SC) chega embalado após a etapa de sprint de Interlagos, em que fez sua melhor classificação da temporada, largando do sétimo lugar geral e quarto na Carrera Sport.

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A primeira etapa da temporada de provas de longa duração aconteceu em Portugal, no circuito do Algarve, com Morestoni e Machado mostrando rápido entrosamento para cruzar a linha de chegada na sexta posição da classe Carrera Sport. O resultado fez com que a dupla do carro #2 ficasse a apenas uma posição do pódio e chegar no top 5 da prova no distrito federal passa a ser o grande objetivo do final de semana.

O Autódromo Internacional de Brasília foi reformado recentemente e possui homologação da FIA grau 4, foi modernizado e hoje é uma das principais praças de corridas no Brasil. Com 5,384 metros de extensão, é o terceiro maior traçado que a categoria já competiu em sua história.

A corrida em Brasília terá duração de 57 voltas ou duas horas e trinta minutos. 

As atividades em Brasília terão início nesta quinta-feira, com os primeiros treinos opcionais. Os treinos seguem na sexta, com o classificatório em que todos os pilotos precisam registrar voltas rápidas, com a definição do grid sendo feita pela média das melhores voltas de cada piloto da dupla.

“Animado com a prova, minha confiança está em alta e tenho certeza de que podemos ter um grande resultado", disse Morestoni. "Em Portugal ficamos perto do pódio e agora com certeza essa passa a ser nosso objetivo. O Matheus fez sua estreia como em Portugal e tenho certeza que chegará ainda mais forte nessa segunda experiência, então temos tudo para fazer um bom trabalho".

Você acompanha a classificação na sexta-feira e a corrida no sábado ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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