Morestoni e Machado terminam em sétimo na etapa de Brasília da Porsche Endurance

Neste sábado, a dupla Silvio Morestoni/Matheus Machado correu na segunda etapa do endurance na Porsche Cup, em Brasília. Os pilotos ficaram na sétima posição da categoria Sport, a duas posições do pódio.

A largada ficou sob responsabilidade de Morestoni, titular do carro #2. O piloto largou da 18ª posição geral e conquistou posições, chegando a correr entre os cinco primeiros da categoria Sport. No centro do grid, o catarinense viu alguns competidores ao redor dele abandonando a prova e precisou reduzir a velocidade por conta de duas entradas do carro de segurança.

Depois, Machado assumiu o volante pela primeira vez e se manteve na disputa por uma posição no top 5, próximo de outros carros da mesma categoria.

Na troca do segundo para o terceiro stint, a dupla fez um ótimo trabalho. Morestoni assumiu o volante pela segunda vez e chegou a ficar na décima posição geral, que daria um top 3 no pódio da categoria Sport.

Machado mantinha a boa posição no último stint, até que um adversário tocou seu carro por trás e o fez parar na caixa de brita, faltando apenas 10 voltas para o final da corrida, que durou duas horas e meia.

O próximo compromisso de Morestoni será individualmente, pela Carrera Sprint, no final de semana em que a Porsche Cup faz etapa preliminar para a Fórmula 1, entre os dias 6 e 8 de novembro. Pelo endurance, Morestoni e Machado repetem a dupla no mesmo circuito, no mês de dezembro.

“Foi uma pena, tínhamos um ritmo muito bom e estávamos na briga pelo top3 na Carrera Sport. Foi uma pena, novamente batemos na trave, mas tenho certeza que em Interlagos vamos dar a volta por cima e subir no pódio", disse Morestoni.





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