Silvio Morestoni encerrou a sexta-feira animado com a performance do Porsche #2 em sua primeira atividade oficial como piloto da classe Porsche Carrera Sport em Interlagos.

O piloto de Blumenau aproveitou as duas sessões de sexta-feira para andar no piso molhado e no seco e sentiu um bom ajuste do equipamento para qualquer situação que se apresente no classificatório, que abre a programação deste sábado na primeira etapa do calendário.

A temporada 2026 se apresenta como o maior desafio na recente carreira do titular do Porsche #2, que faz sua segunda temporada na classe que compete com os carros mais modernos da Porsche Cup, os 911 Cup da geração 992.

"Interlagos sendo Interlagos. Muita chuva e garoa o dia inteiro, então fizemos bastante testes com pneus de chuva, porque ela pode cair mesmo se não tiver na previsão. Agora tivemos possibilidade de fazer um treino seco. Rodamos primeiro com o pneu para chuva, depois trocamos para os slicks e a volta que encaixou um pouco melhor nos deu um P3 momentâneo, até que veio o problema na caixa de direção".

"Mas o carro está bem 'na mão', bem acertado e estou com uma expectativa boa para amanha. Ele está obedecendo e bem regulado, então vamos tentar de um P5 para cima na categoria".

Morestoni acelera na divisão Sport, credenciado pelo título da classe Rookie em 2025. Em 2024 ele fez sua temporada de introdução nos carros de corrida e terminou como vice-campeão na classe Rookie.

A primeira etapa do calendário tem sua primeira atividade com o treino classificatório no sábado. A seguir acontece a corrida 1. A corrida 2 tem largada programada para 13:10 no domingo. As provas são exibidas ao vivo pela Motorsport.tv Brasil.

