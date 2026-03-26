A Porsche Cup realiza neste fim de semana sua segunda etapa do calendário no Velocitta, autódromo situado em Mogi Guaçu, no interior paulista. A quinta-feira foi dedicada a treinos extras e marcou o regresso de Silvio Morestoni ao cockpit do Porsche #2.

O campeão da Carrera Rookie em 2025, que neste ano disputa a concorrida classe Sport, notou vários upgrades em sua máquina no comparativo com a etapa de abertura do ano em Interlagos.

E observou que um dos desafios da etapa será físico.

Com curvas travadas, retas curtas e mudanças de altimetria, o Velocitta é a pista com menos trechos em reta no calendário. Assim, com freadas fortes e muitas mudanças de direção, o piloto está praticamente o tempo todo trabalhando em busca de frações de segundo.

Essa característica, aliada às temperaturas na casa de 30ºC na tarde desta quinta-feira, liga o sinal de alerta para a etapa.

A sexta-feira terá mais dois treinos e, no sábado, a pista será aberta com o classificatório pela manhã. À tarde acontece a corrida 1 e a segunda prova será realizada no início da tarde de sábado.

"Senti meu carro mais na mão nesse treino extra e fico contente com o desempenho, especialmente com os freios. Provavelmente é o melhor carro que já pilotei, o que me deixa animado para o fim de semana".

"Será uma etapa muito desgastante, pois estamos com a temperatura alta e a pista do Velocitta faz o piloto trabalhar o tempo todo. Vamos seguir evoluindo o equipamento na sexta, para tentar classificar bem e ter um fim de semana produtivo".

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