Neste domingo Marçal Muller protagonizou uma escalada de cinco posições e com uma ultrapassagem na última volta garantiu o segundo lugar na segunda prova da Porsche Cup, no Algarve, em Portugal. O representante da Farben encerrou a quarta etapa da categoria como o maior pontuador, tendo vencido a corrida disputada no sábado.

Marçal largou do sétimo lugar pela regra do grid invertido, logo na primeira avançou para o sexto lugar e vinha com um ritmo muito forte. Nas duas voltas seguintes o carro #544 avançou para o quarto lugar. Na quinta volta o safety car foi acionado para a retirada de um carro que escapou da pista. Na relargada Muller avançou para o terceiro lugar e começou a pressionar o segundo colocado.

Com uma corrida tumultuada o safety car foi acionado mais duas vezes, mas na última relargada, faltando apenas duas voltas para o fim, Marçal Muller novamente passou a pressionar seus concorrentes e na última voltas os três primeiros colocados estavam separados por menos de um segundo.

No final o representante da Farben aproveitou a briga dos dois primeiros colocados e com uma manobra espetacular garantiu a segunda posição, se tornando o maior pontuador do final de semana.

“A disputa foi acirrada, mas muito respeitada. No final o outro carro passou reto em uma freada tentando a liderança e nós nos aproveitamos para fazer a ultrapassagem e conquistar um ótimo segundo lugar.”

O próximo compromisso de Marçal Muller pela Porsche Cup acontece no dia 06 de julho, novamente no Algarve, pelo campeonato Endurance.

