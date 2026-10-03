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Porsche Cup Brasília - Endurance

Muller e Di Mauro comentam segundo lugar no grid da Endurance da Porsche Cup em Brasília

Pilotos da marca oficial de tintas automotivas da categoria partem para defender a primeira posição no campeonato

Editado:
Marçal Muller e Gaetano Di Mauro

Marçal Muller e Gaetano Di Mauro

Foto de: Rodrigo Ruiz

Nesta sexta-feira, a dupla de Marçal Muller e Gaetano Di Mauro colocou a Farben na segunda posição no treino qualificatório da segunda etapa endurance da Porsche Cup. Os pilotos largam da primeira fila no circuito da capital federal.

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O quali começou com Marçal Muller, atual campeão do endurance da categoria, no controle do carro #544 patrocinado pela marca oficial de tintas automotivas da Porsche Cup Brasil. O gaúcho conseguiu o terceiro melhor tempo.

Após isso, o convidado Gaetano Di Mauro fez a segunda melhor tomada de tempo de seu grupo. O grid de largada do endurance da Porsche Cup é decidido pela média da melhor marca de cada piloto, o que botou a dupla representante da Farben na primeira fila, largando em segundo lugar.

Marçal e Gaetano ainda asseguram a liderança do campeonato e contam com duas chances de pontuação: a do primeiro segmento e a do final da corrida.

“Eu e Gaetano não conseguimos acertar a volta em cheio, mas pelo menos conseguimos um lugar na primeira fila", disse Marçal. Não nos encontramos muito no setup após a chuva. Amanhã é um novo dia, não sabemos como será o clima e vamos tentar ajustar o que tiver para conseguir buscar e brigar pelo primeiro lugar”.

“Foi um bom quali, dá para aceitar a segunda colocação", comentou Di Mauro. "Não foi o ideal, mas já sabemos o que fazer para amanhã e, no fim das contas, o que vale é o resultado de amanhã”.

Amanhã, os pilotos irão enfrentar duas horas e meia de prova. São 57 voltas percorrendo um total de 300 quilômetros, com três pit-stops obrigatórios para a troca de pilotos, o que significa que o piloto da largada não será o piloto na hora da chegada. A escolha de qual piloto é responsável por cada parte fica a critério das equipes.

A corrida terá exibição ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube a partir de 13h.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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