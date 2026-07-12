Após grande pilotagem em equipe, Marçal Muller e Gaetano Di Mauro vencem a primeira etapa da Porsche Cup endurance realizada no Algarve, em Portugal.

A dupla largou em primeiro após grande atuação na classificação. Muller ficou responsável pela largada, com o desafio da pista molhada por uma chuva que aconteceu momentos antes da corrida começar, mas o atual campeão da endurance na Porsche Cup sustentou o bom início, manteve ritmo mesmo com a entrada de safety car e recebeu a máquina ainda na liderança no terceiro stint.

Gaetano Di Mauro ficou responsável pelos segundo e último stints, sempre mantendo o carro #544 patrocinado pela Farben na ponta da corrida. O piloto também precisou lidar com a entrada do safety car juntando todos os carros, mas conseguiu segurar a pressão dos adversários.

No final das contas, vitória de ponta a ponta para a equipe Farben na estreia da Porsche Endurance. Muller, campeão ano passado com Felipe Fraga, não teve problemas para se entrosar com Di Mauro.

"Uma corrida cheia de emoção, começando com pneus slicks na chuva. Conseguimos manter o carro na pista, terminando sem nenhum aviso de track limits. Deixei o carro nas mãos do Gaetano com bastante ritmo e ele conseguiu consagrar essa vitória. Agradeço aos patrocinadores que são responsáveis por nós estarmos presentes aqui", declarou Muller.

"Estou muito feliz, primeiro por estar vivendo esse momento com o Marçal. A corrida foi difícil, estava apertado para todo mundo. Na saída dos boxes no final levei uma espremida que poderia ter quebrado o carro, mas deu tudo certo. Vamos seguir acelerando em busca do título", finalizou Gaetano.

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!