Nesta sexta-feira (5), Marçal Muller e Felipe Fraga iniciaram sua jornada pela equipe Farben na primeira etapa do campeonato Endurance da Porsche Cup, realizada no Autódromo Internacional do Algarve, em Portugal. A dupla, representante da marca oficial de tintas automotivas da categoria, participou de duas sessões de treinos opcionais e registrou o quarto e o terceiro melhor tempo do dia, respectivamente.

Vindo de uma etapa positiva e bem-sucedida no campeonato Sprint, disputada no mesmo circuito na semana anterior, Marçal Muller mantém o ritmo competitivo que o consagrou como campeão da Carrera Cup Sprint. Já Fraga, piloto com trajetória sólida no automobilismo internacional, retorna ao traçado português com bagagem prévia de competições na pista de Portimão.

Na primeira sessão do dia, Muller iniciou os trabalhos e Fraga assumiu o carro na parte final. Com um ritmo forte e adaptação rápida do piloto tocantinense ao Porsche 992, a dupla cravou o tempo de 1:47.251, encerrando a sessão com o quarto melhor tempo geral. Mais tarde, na segunda sessão, Fraga seguiu reconhecendo os limites do carro e do traçado, e juntos registraram 1:47.099, conquistando o terceiro melhor tempo da sexta-feira.

“Agora a corrida Endurance é uma página em branco e esperamos que a gente tenha mais sorte do que na corrida Sprint", disse Muller. "Estou animado por formar dupla com o Felipe Fraga, que tem muita experiência internacional e já conhece bem essa pista. Estamos vindo fortes e vamos fazer de tudo para conquistar um ótimo resultado".

"Agora é foco total nos ajustes finos do carro, estamos andando com mais peso do que na Sprint, e as temperaturas estão mais amenas, o que também influencia no acerto. Precisamos gerenciar o desgaste dos pneus, acertar todas as entradas de pit stop e nos manter concentrados para brigar pela vitória".

“Fiquei muito feliz com o convite para correr com o Marçal nesta etapa", disse Fraga. Sempre acompanhei as corridas dele e sei que ele está sempre entre os melhores, brigando pelo campeonato, então é uma honra dividir o carro com ele. Estou empolgado para o fim de semana, a pista de Algarve é incrível, já competi aqui algumas vezes, mas nunca com esse modelo de Porsche. Estou muito animado com o que vem por aí".

A programação segue neste sábado (6) com os treinos livres oficiais, a partir das 5h50 (horário de Brasília), seguidos pela classificação às 11h. A corrida principal do Endurance Challenge será disputada no domingo (7), com largada prevista para as 9h03. A prova terá 300 km de duração e contará com transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil, que também exibe a classificação.

Bortoleto HISTÓRICO e CALANDO HATERS! Verstappen na Mercedes e NORRIS CAMPEÃO x PIASTRI? | Boteco F1

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #341:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!