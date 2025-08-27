Marçal Muller iniciou a segunda etapa Sprint da Porsche Cup em Portugal do mesmo ponto em que deixou as coisas no Algarve: P1. O piloto Farben, atual campeão da Carrera Cup, foi o mais veloz do único treino livre realizado nesta quarta-feira (27), no Estoril, com o tempo de 1:40.275, e segue confiante para as duas tomadas de tempo e a primeira corrida na quinta-feira.

No mês de junho e julho, após um início de campeonato complicado, com alguns problemas, Muller enfim conseguiu converter a performance em pontos, com uma vitória e um segundo lugar na etapa Sprint, além do domínio completo da jornada de Endurance, em parceria com Felipe Fraga, quando o carro #544 largou da pole e liderou os dois segmentos.

“É sempre muito bom estar em Portugal. Diante de tantas pistas excelentes, poder competir em duas delas é fantástico. Gosto muito de Estoril, tivemos bons resultados aqui no passado e começamos o fim de semana com o pé direito, o que aumenta nossa confiança para repetir esse desempenho. Mesmo que o treino não valha resultado, é importante provar para nós mesmos que temos velocidade e condições de brigar por poles e vitórias.”

A programação no GP de Cascais, nesta quinta-feira, prevê as duas sessões de classificação, a partir das 6h35 (horário de Brasília), seguidas da corrida 1. Na sexta-feira (29), as atividades da 6ª etapa da Porsche Cup C6 Bank encerram com a corrida 2, às 06h35. No sábado (30), os pilotos retornam ao Estoril para o início da jornada Endurance, com a corrida marcada para domingo (31), às 10h. Todas as atividades terão transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

