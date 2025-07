Marçal Muller está de volta ao Autódromo Internacional do Algarve neste fim de semana, agora para encarar um novo desafio: a etapa de abertura do campeonato de Endurance da Porsche Cup C6 Bank. O piloto do carro #544 chega embalado pela excelente performance recente em Portimão, quando conquistou a pole position, venceu a primeira corrida e subiu ao pódio também na corrida 2 da etapa Sprint.

Campeão da Carrera Cup Sprint em 2024, Marçal é um dos grandes destaques da temporada. Ao longo do ano, vem acumulando recordes de pista, mais de 65 ultrapassagens, três poles, pódios e agora sua primeira vitória no campeonato. Representando a Farben, marca oficial de tintas automotivas da Porsche Cup, o piloto gaúcho retorna ao circuito português com ritmo forte e total entrosamento com o desafiador traçado europeu.

Para a etapa de Endurance, Marçal terá ao seu lado um nome de peso: Felipe Fraga, um dos maiores talentos do automobilismo brasileiro. Com uma carreira sólida no Brasil e no exterior, Fraga atualmente disputa a Stock Car Pro Series pelo Team RC Eurofarma, sendo um dos campeões mais jovem da categoria e o primeiro vencedor da história dos novos SUV da Stock Car, na abertura da temporada 2025 em Interlagos.

Em 2025, também compete nos Estados Unidos pela IMSA, na categoria LMP2, onde já venceu corridas emblemáticas como Daytona, Sebring e Watkins Glen com protótipos.

O desafio em Portimão será a tradicional prova de 300 km, com 2h30 de duração, disputada ao longo dos 4.684 metros e 15 curvas do complexo traçado lusitano. A combinação da rápida adaptação de Marçal ao circuito — que mescla zonas de frenagem em declive, curvas de alta velocidade e trechos de visibilidade reduzida — com a vasta experiência de Fraga em corridas de longa duração, promete ser um diferencial competitivo para a dupla Farben em busca de mais um grande resultado.

A programação oficial tem início na sexta-feira (5), com duas sessões de treinos opcionais. No sábado (6), acontecem os treinos livres oficiais e a classificação. A corrida principal acontece no domingo (7), a partir das 9h03 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube, que também exibem as sessões classificatórias.

