Muller vence novamente e é campeão overall da Porsche Cup em 2026

Dois pelo preço de um! O piloto Marçal Muller venceu novamente em Interlagos, no evento da Porsche Cup em suporte ao GP de São Paulo de Fórmula 1 e levou dois troféus para a casa. Após sacramentar o título da Sprint no sábado, o piloto garantiu o campeonato overall neste domingo.

Dessa vez, tivemos emoção. Mesmo com a chuva, o safety car foi para os boxes e Marçal pode acelerar, para terminar a temporada de corridas curtas em grande estilo. Liderando de ponta a ponta, o gaúcho não deu chances para a concorrência e venceu a sétima de doze etapas da Sprint.

Com seu terceiro título overall consecutivo conquistado, Marçal Muller agora reúne oito conquistas da Porsche Cup Brasil, atrás apenas de Miguel Paludo na história da categoria.

O Piloto ainda pode conquistar seu nono título se vencer a modalidade Endurance ao lado de Gaetano Di Mauro, no final do mês. O gaúcho corre pela primeira “tríplice coroa” da história da Porsche Cup Brasil, já que vencer Sprint, Endurance e Overall no mesmo ano nunca aconteceu.

“Foi uma grata surpresa, nem tinha calculado isso. A equipe esperou a corrida terminar para me avisar que eu fui campeão overall. Muito feliz por definir três objetivos ousados e conseguir dois deles com antecedência. Agradeço a equipe por me entregar um carro perfeito nas mãos e agradeço a Porsche Cup por organizar um ótimo campeonato. Vamos trabalhar para chegar com chances de conseguir o terceiro título, na etapa final do Endurance”

A etapa decisiva do Endurance terá 500km de distância e será no dia 28 de novembro, também em Interlagos.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!