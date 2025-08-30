Nelson Piquet é homenageado pela Porsche Cup e guia carro do bicampeonato da F1 no Estoril
Tricampeão da F1 está em Portugal acompanhando a rodada dupla da Porsche e foi à pista do Estoril neste sábado com o Brabham BT52
A passagem da Porsche Cup Brasil pelo Estoril neste fim de semana trouxe uma homenagem mais do que especial para um dos maiores pilotos da história do automobilismo brasileiro: Nelson Piquet. O tricampeão foi homenageado pela direção da categoria, tendo a chance de guiar o carro do seu bicampeonato da Fórmula 1 na pista portuguesa.
Na sexta-feira, na ocasião do aniversário do CEO da Porsche Cup, Dener Pires, o Brabham BT52, de 1983, foi colocado em exposição em um jantar que contou com a presença de Piquet, além do ex-dono da F1 ex-dono da Brabham, Bernie Ecclestone, e o ex-chefe da equipe, Herbie Blash. Piquet chegou a entrar no cockpit para posar para fotos.
"É um dia muito especial", disse Pires. "Para começar, essa maravilha aqui, o BT52, carro do bicampeonato, é um carro muito lindo. Ele reúne passagens da minha infância e adolescência. Ver o Nelson competindo, era algo fora do comum. Quando alguém me falou que ele tinha trocado o motor V8 pelo quatro cilindros eu disse: ‘bem, acabou o sonho de ver ele sendo campeão’. Mas o título acabou vindo".
"Não dá para descrever. Nem sei como tudo isso deu certo. Eu estou aqui me beliscando para saber se é verdade mesmo".
Segundo Pires, Piquet sequer sabia da homenagem antes de sua chegada à Portugal mais cedo nesta semana.
E, na manhã deste sábado, Piquet foi à pista com o BT52, carro projetado por Gordon Murray e que utilizava motores BMW V4 turbo. Ao longo da temporada de 1983, Piquet conquistou, com o BT52 e o BT52B, três vitórias (incluindo a abertura do campeonato no Brasil) e mais cinco pódios, levantando o bicampeonato com 59 pontos contra 57 do vice-campeão Alain Prost.
A exibição de Piquet no Estoril será exibida nas transmissões da etapa Endurance da Porsche Cup ao longo do fim de semana. Você pode acompanhar tudo ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.
