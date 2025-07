O piloto Nicolas Costa disputará a temporada 2025 do Endurance Challenge da Porsche Cup Brasil ao lado da piloto Antonella Bassani. A primeira etapa será realizada neste domingo, 6 de julho, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portugal.

Costa inicia a nova temporada após conquistar o título da Carrera Rookie em 2024, em parceria com Bruno Garfinkel. Agora, o foco é repetir o bom desempenho nas provas longas da categoria.

“2024 foi um ótimo ano, mas o objetivo agora é continuar vencendo. A Antonella tem muita velocidade, e vamos trabalhar juntos para buscar excelentes resultados”, afirmou Nicolas.

A programação da abertura da temporada 2025 do Endurance Challenge da Porsche Cup Brasil começa com os primeiros treinos na sexta-feira (4), e a corrida será disputada no domingo (6), com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Bortoleto HISTÓRICO e CALANDO HATERS! Verstappen na Mercedes e NORRIS CAMPEÃO x PIASTRI? | Boteco F1

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #341:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!