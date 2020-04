Nesta quinta-feira (16) uma das categorias mais importantes do país completa 15 anos de sua primeira corrida: a Porsche Cup. Em 16 de abril de 2005, a categoria iniciava sua trajetória com uma etapa em Interlagos, pista que recebeu a primeira prova de 2020 e, desde então, se fixou no cenário nacional.

Entre as celebrações desta semana, está a segunda edição da Corrida das Estrelas em automobilismo virtual, que acontece na própria quinta-feira. O Motorsport.com transmitirá a corrida ao vivo, com a narração de Thiago Alves e comentários de Jeff Giassi, piloto campeão da primeira temporada do Porsche Esports Carrera Cup em 2019 e único representante brasileiro no mundial da Porsche TAG Heuer Esports Supercup.

Em seu site, a Porsche convidou o fotógrafo oficial da categoria, Luca Bassani, a selecionar as melhores fotos produzidas por ele ao longo desses anos. E foi um grande desafio para Luca, que cobriu mais de 300 etapas da Porsche, com cerca de 10 mil fotos em cada uma.

Na galeria abaixo você confere quais foram as 15 fotos selecionadas por Luca para essa celebração:

Galeria Lista #1 "A Cobra de Cascavel" 1 / 15 Foto de: Luca Bassani Na primeira passagem da Porsche Cup por Cascavel, Luca quis fazer uma foto que homenageasse a cidade e os fotojornalistas da região, que resultou nessa foto com os carros alinhados em um formato que lembra uma cobra #2 "Estreia no Velo Città de Helicóptero" 2 / 15 Foto de: Luca Bassani Essa foto de 2012 foi selecionada por Luca porque representa não apenas a primeira prova da Porsche no Velo Città, mas também a primeira etapa de uma categoria que não tinha relação com a operação da Mitsubishi, de Eduardo Souza Ramos #3 "Lugar certo, hora certa" 3 / 15 Foto de: Luca Bassani Em 2013, em Interlagos, Luca cobriu a primeira corrida da classe Challenge, que teve uma batida impressionante na largada, com 16 carros envolvidos. Na segunda prova, ele cedeu seu lugar ao outro fotógrafo e foi buscar outro local para seus cliques. Nisso ele captou o acidente de Marcelo Franco, que tocou em outro piloto no Lago e capotou oito vezes. Esta foto é parte da sequência do acidente #4 "O espelho d'água" 4 / 15 Foto de: Luca Bassani Esta foto foi tirada em Interlagos, durante a temporada de 2011. Na ocasião, os carros estavam alinhados na saída do pitlane para um treino e Luca se aproximou para captar também o espelho d'água que havia se formado ao lado #5 "Onboard humana" 5 / 15 Foto de: Luca Bassani Foto mostra um onboard com Ricardo Rosset, que foi campeão da categoria, em Interlagos, em 2011. O momento foi montado, com os carros andando a apenas 100 km/h, para passar a impressão de competitividade #6 "Os heróis dos boxes" 6 / 15 Foto de: Luca Bassani Imagem tirada na última etapa do Endurance em 2019, em Interlagos, que presta uma homenagem aos mecânicos que trabalham na categoria #7 "O homem por trás da Cup" 7 / 15 Foto de: Luca Bassani Foto de Dener Pires tirada em 2010, durante o final de semana do GP do Brasil de Fórmula 1, que tem a Porsche como categoria suporte no país. Neste momento, os carros estão alinhados para sair do box que a categoria ocupa durante a F1 #8 "Piquet x Piquet" 8 / 15 Foto de: Luca Bassani Foto tirada de um teste feito por Nelson e Pedro Piquet em 2014, usando a técnica do camara-car, onde Luca estava na frente dos carros dentro de uma picape para registrar o momento #9 "Manual da foto perfeita" 9 / 15 Foto de: Luca Bassani Luca define que existem cinco "estrelas" que precisam ser atingidas para a foto perfeita: luz, velocidade e definição e qualidade são fixas. Já a quarta e quinta dependem do fotógrafo. No caso desta foto, são a travada de rodas do piloto Constantino Jr, com a última sendo o contexto: o campeão cravando a pole position em Interlagos em 2011 #10 "Vale a pena ver de novo" 10 / 15 Foto de: Luca Bassani Foto de outubro de 2019, mostra o carro da dupla Lucas di Grassi e Ricardo Baptista após uma vitória na Endurance. No momento, um dos mecânicos atirou a água de um cooler no carro #11 "Porsche Junior Program" 11 / 15 Foto de: Luca Bassani A foto mostra o piloto Enzo Elias ansioso para uma sessão classificatória enquanto seu carro aguarda a chegada do jogo de pneus antes de ir à pista #12 "Noite tenebrosa em Interlagos" 12 / 15 Foto de: Luca Bassani Foto tirada em 2014, no início de uma sessão classificatória em Interlagos, com o tempo escurecendo e nublado. A foto foi usada posteriormente pela Porsche para promover o campeonato de Endurance #13 "Reconhecimento de Pista" 13 / 15 Foto de: Luca Bassani Foto que mostra Dominique Teysseyre gravando como Miguel Paludo freia e se aproxima do S do Senna, representando a interação entre os pilotos dentro e fora das pistas #14 "Despedida do Pioneiro, 911 GT3 Cup 996" 14 / 15 Foto de: Luca Bassani Foto de 2010, tirada no final de semana do GP do Brasil, na prova que marcou a despedida da primeira geração de carros da Porsche Cup Brasil #15 "Simbolismo da família Porsche Cup: Juntos somos mais fortes" 15 / 15 Foto de: Luca Bassani A última foto escolhida por Luca Bassani é de 2018 e foi feita em comemoração aos 70 anos da Porsche. Para ele, foi um dos momentos mais bonitos nesses 15 anos de campeonato

PODCAST: Quais pilotos mereciam ganhar títulos da F1 e não levaram?