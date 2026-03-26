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Porsche Cup Velocitta - Sprint

Oliver Paludo acelera na Porsche Cup pela primeira vez aos 14 anos

Filho do maior campeão da categoria experimenta um Porsche de competição em Mogi Guaçu

Editado:
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Foto de: Rafael Gagliano

Após estrear na Porsche Cup em 2008 e correr 15 temporadas desde então, é raríssimo o multicampeão Miguel Paludo vivenciar um dia inédito na categoria.

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Dono de dez títulos na Carrera Cup, recordista em vitórias (40) e poles (19), o titular do Porsche #7 completa 180 corridas no evento neste fim de semana  no Velocitta. 

Mas o fim de semana já começa marcado por uma experiência vivida fora do cockpit que o consagrou. Paludo e sua esposa Patricia viram o filho Oliver, de 14 anos de idade, acelerar pela primeira vez um Porsche de competição.

Oliver frequenta o evento desde a mais tenra infância e é muito querido dentro dos boxes. Quando criança, ficou conhecido por circular em meio ao público com um veloz patinete. 

Depois de começar no kart nos Estados Unidos e também com horas de ação no automobilismo virtual, Oliver começou nos carros neste ano. Ele correu provas regionais de fórmula e agora teve o contato inicial com o Porsche de competição.

Além do teste especial de Oliver Paludo, a pista teve atividades de treinos opcionais nesta quinta-feira, para a Carrera e para a Challenge. Na sexta-feira andam as três categorias na etapa, para um recorde de 78 pilotos inscritos no Velocitta.

A pista será aberta no sábado com os classificatórios da Carrera e da Challenge. A seguir acontecem as duas primeiras corridas e a programação é encerrada com o quali da Trophy. A divisão de acesso abre o cronograma de domingo com sua corrida e, à tarde, acontecem as provas de grid invertido da Carrera e da Challenge.

"É uma experiência que nem tenho palavras para descrever. Aproveitei e aprendi muito, vi coisas novas e fiquei muito feliz. Meus pais ficaram muito atentos pelo rádio e sei o tanto que meu pai conhece desse carro. Me ajudaram muito e não consigo agradecer o suficiente", disse Oliver Paludo.

"Que dia muito especial! Legal ver o Oli pequeno, crescendo testando kart, correndo, indo para o fórmula e agora na Porsche. Feliz por proporcionar isso para ele nessa idade e é isso que eu, a Patrícia e a família, como base, pode fazer por ele. Tentar dar todas as ferramentas para ele se desenvolver como piloto, aprender todo o conhecimento que eu puder passar para ele", contou Miguel Paludo.

"Agradeço também ao Alan Hellmeister que andou com ele no carro, a todos os envolvidos e que ele consiga aprender e ter bastante bagagem para, se Deus quiser, a gente acelerar juntos numa Endurance antes de eu me aposentar".

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