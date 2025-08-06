A Porsche Cup C6 Bank aquece os motores para a segunda jornada portuguesa da temporada especial do vigésimo aniversário da categoria. O desafio no fim deste mês será no icônico Autódromo do Estoril, localizado a cerca de 27 quilômetros de Lisboa, pista que entrou para a história do automobilismo brasileiro como palco da primeira vitória do tricampeão Ayrton Senna na Fórmula 1, em 1985, com a Lotus.

Não por acaso, Estoril foi, em 2011, o cenário da primeira corrida da Porsche Cup em solo europeu. Desde então, 20 provas já foram disputadas no circuito situado em Cascais e os maiores vencedores são nomes que não integram mais os grids do maior evento monomarca do automobilismo brasileiro.

O recordista de vitórias no traçado é Constantino Júnior, bicampeão da Porsche Cup C6 Bank, com três triunfos. Na sequência, Clemente Lunardi e Gil Farah dividem a vice-liderança, com duas vitórias cada. Outros 15 pilotos aparecem com uma vitória: Ricardo Rosset, Vitor Baptista, Alan Hellmeister, Luca Seripieri, Sylvio de Barros, Edu Azevedo, Kreis Jr., Tom Filho, Enzo Elias, Leonardo Sanchez, Átila Abreu, Christian Hahn, Miguel Paludo, Antonella Bassani e Célio Brasil.

A passagem da Porsche Cup C6 Bank pelo Estoril no fim deste mês não apenas credencia os postulantes aos títulos, como também marca um momento decisivo na temporada. Após essa jornada portuguesa, restará apenas uma etapa de sprint e outra de endurance para a definição dos campeões de 2025. Por isso, os competidores do grid atual terão uma oportunidade valiosa de somar pontos fundamentais na luta pelos títulos em jogo.

A última visita da Porsche Cup C6 Bank ao autódromo português aconteceu em 2024, com duas etapas de sprint e uma de endurance marcadas por disputas intensas e reviravoltas no campeonato. Na abertura da rodada sprint, Christian Hahn brilhou ao converter a pole em vitória com domínio total na Carrera, enquanto Antonella Bassani venceu na Challenge.

A segunda corrida teve Miguel Paludo ampliando seu recorde de vitórias na Carrera com mais uma performance sólida. Na Challenge, o destaque foi a escalada de Célio Brasil, que venceu após largar 14 posições atrás.

Na prova de endurance, a vitória ficou com Werner Neugebauer e Rubens Barrichello, que largaram da pole e cruzaram a linha de chegada com vantagem mínima de 0s299 sobre Enzo Elias e Marçal Muller, no que foi o primeiro triunfo de Barrichello na categoria dos carros de competição mais produzidos no mundo.

A corrida teve uma performance destacada do português Antonio Felix da Costa, que competiu em dupla com Eduardo Menossi e foi responsável por uma formidável escalada. Na Challenge, Sadak Leite e Fabio Carbone dominaram a disputa. A corrida contou com 80 pilotos distribuídos em 40 carros.

A última semana de agosto promete ser intensa, com duas corridas separadas por apenas um dia. A etapa sprint acontece entre os dias 27 e 29 de agosto e, após um dia de intervalo, será realizada a corrida de endurance, nos dias 30 e 31, com mais uma disputa de 300 km.

Porsche Cup no exterior, por autódromo:

Estoril (Portugal) - 20

Termas do Río Hondo (Argentina) - 19

Algarve (Portugal) - 13

Buenos Aires (Argentina) - 12

Barcelona (Espanha) - 4

