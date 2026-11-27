Paula Fernandes interpreta o Hino Nacional antes da largada da Porsche Cup Brasil em Interlagos
Etapa marca o fim da temporada de 2026 da categoria
A cantora Paula Fernandes será responsável por interpretar o Hino Nacional Brasileiro antes da largada da Porsche Cup Brasil neste sábado (28), às 13h50, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A etapa marca o encerramento da temporada 2026 da competição, que terá como destaque a corrida de 500 quilômetros do Endurance.
A participação reforça a conexão da artista com grandes eventos e celebrações nacionais. Recentemente, Paula também emocionou o público ao interpretar o Hino Nacional na abertura da Festa Internacional do Peão de Barretos, um dos maiores eventos do gênero na América Latina.
Com uma carreira marcada por grandes apresentações e uma das vozes mais reconhecidas da música brasileira, Paula Fernandes volta a protagonizar um momento de celebração à cultura e aos símbolos nacionais, desta vez em um dos principais palcos do automobilismo brasileiro.
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