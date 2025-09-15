Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Porsche Cup

Paulo Reales escala pelotão e fica próximo de pódio na Porsche Cup

Com salto de 11º para sexto na corrida e sua melhor volta do final de semana durante a corrida, Reales comprova evolução no Velocitta

Editado:
Paulo Reales

Piloto que disputa sua primeira temporada completa na Porsche Cup, Paulo Reales conquistou o sexto lugar na corrida única da Sprint Trophy neste último final de semana, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Estreando o novo visual de seu Porsche 911, Reales mostrou uma boa recuperação ao longo da corrida.

Leia também:

“Nós largamos de 11º na categoria e conseguimos escalar bem o pelotão e chegamos em sexto. A gente não contou com muita sorte de ter vários safety car e a gente conseguir aproximar, mas foi uma boa recuperação”, diz Reales, que é CEO da Sterling e proprietário da equipe CAR Racing na Stock Car.

“Nós fizemos a melhor volta do final de semana durante a corrida, o que comprova a nossa evolução. Chegamos um pouquinho atrás do quinto, quase beliscamos o pódio, mas estou satisfeito com a nossa evolução e agora é se preparar para a nossa decisão”, completa Reales.

A etapa final da Sprint Trophy será disputada em novembro, com os carros da Porsche acelerando na preliminar da Fórmula 1, em Interlagos.

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Porsche Cup
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Porsche Cup: Villela converte pole em vitória na etapa do Velocitta da Sprint Trophy

Principais comentários

Últimas notícias

Rosberg vê Piastri como 'sucessor' de lenda da F1

Rosberg vê Piastri como 'sucessor' de lenda da F1

F1 Fórmula 1
Pirelli Monza testing
Rosberg vê Piastri como 'sucessor' de lenda da F1
MotoGP - Bagnaia analisa teste em Misano após GP desastroso: "Não quero mais me sair tão mal"

MotoGP - Bagnaia analisa teste em Misano após GP desastroso: "Não quero mais me sair tão mal"

MGP MotoGP
Misano Official Testing
MotoGP - Bagnaia analisa teste em Misano após GP desastroso: "Não quero mais me sair tão mal"
Gabriel Gomez reage após quali complicado em Mugello e é vice-líder da Euro F4

Gabriel Gomez reage após quali complicado em Mugello e é vice-líder da Euro F4

F4Br F4 Brasil
Gabriel Gomez reage após quali complicado em Mugello e é vice-líder da Euro F4
F1 - Hamilton apoia Bottas: "Sinto falta de trabalhar com ele"

F1 - Hamilton apoia Bottas: "Sinto falta de trabalhar com ele"

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Hamilton apoia Bottas: "Sinto falta de trabalhar com ele"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros