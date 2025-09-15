Paulo Reales escala pelotão e fica próximo de pódio na Porsche Cup
Com salto de 11º para sexto na corrida e sua melhor volta do final de semana durante a corrida, Reales comprova evolução no Velocitta
Piloto que disputa sua primeira temporada completa na Porsche Cup, Paulo Reales conquistou o sexto lugar na corrida única da Sprint Trophy neste último final de semana, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Estreando o novo visual de seu Porsche 911, Reales mostrou uma boa recuperação ao longo da corrida.
“Nós largamos de 11º na categoria e conseguimos escalar bem o pelotão e chegamos em sexto. A gente não contou com muita sorte de ter vários safety car e a gente conseguir aproximar, mas foi uma boa recuperação”, diz Reales, que é CEO da Sterling e proprietário da equipe CAR Racing na Stock Car.
“Nós fizemos a melhor volta do final de semana durante a corrida, o que comprova a nossa evolução. Chegamos um pouquinho atrás do quinto, quase beliscamos o pódio, mas estou satisfeito com a nossa evolução e agora é se preparar para a nossa decisão”, completa Reales.
A etapa final da Sprint Trophy será disputada em novembro, com os carros da Porsche acelerando na preliminar da Fórmula 1, em Interlagos.
McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Rosberg vê Piastri como 'sucessor' de lenda da F1
MotoGP - Bagnaia analisa teste em Misano após GP desastroso: "Não quero mais me sair tão mal"
Gabriel Gomez reage após quali complicado em Mugello e é vice-líder da Euro F4
F1 - Hamilton apoia Bottas: "Sinto falta de trabalhar com ele"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários