Piloto que disputa sua primeira temporada completa na Porsche Cup, Paulo Reales conquistou o sexto lugar na corrida única da Sprint Trophy neste último final de semana, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Estreando o novo visual de seu Porsche 911, Reales mostrou uma boa recuperação ao longo da corrida.

“Nós largamos de 11º na categoria e conseguimos escalar bem o pelotão e chegamos em sexto. A gente não contou com muita sorte de ter vários safety car e a gente conseguir aproximar, mas foi uma boa recuperação”, diz Reales, que é CEO da Sterling e proprietário da equipe CAR Racing na Stock Car.

“Nós fizemos a melhor volta do final de semana durante a corrida, o que comprova a nossa evolução. Chegamos um pouquinho atrás do quinto, quase beliscamos o pódio, mas estou satisfeito com a nossa evolução e agora é se preparar para a nossa decisão”, completa Reales.

A etapa final da Sprint Trophy será disputada em novembro, com os carros da Porsche acelerando na preliminar da Fórmula 1, em Interlagos.

