Porsche Cup

Paulo Reales estreia novo visual de seu carro na Porsche Cup no Velocitta

Piloto da categoria Trophy exibe nova pintura do carro número 11 em treinos em Mogi Guaçu

Editado:
Paulo Reales

Paulo Reales

Foto de: Divulgacao

A Porsche Cup disputa neste final de semana uma etapa exclusiva para os pilotos da categoria Sprint Trophy no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Paulo Reales, piloto que faz sua primeira temporada completa acelerando o Porsche 911 GT3, estreia o novo visual de seu carro número 11 inspirado nas cores do Grupo Ouribank e vai em busca de um lugar no pódio da classe Sport.

“Vou contar com a força do Ouribank junto comigo na pista. Estou muito feliz em anunciar essa parceria que chega pra acelerar nossos resultados”, diz Paulo Reales, que é sócio-fundador da Sterling e proprietário da CAR Racing, equipe da Stock Car.

Após a realização dos treinos livres e da classificação nesta sexta-feira, a corrida da Porsche Cup no Velocitta será disputada a partir das 9h da manhã deste sábado.

Porsche Cup
