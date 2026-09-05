Pilotos da Porsche Cup detalham caos sob chuva em Interlagos

A primeira corrida da Carrera Cup da Porsche Cup do final de semana foi marcada pela chuva no Autódromo José Carlos Pace, trazendo um desafio ainda maior para os pilotos. O que chamou a atenção, além de mais uma vitória de Marçal Muller, foi um acidente que aconteceu aos dez minutos de corrida.

O incidente começou quando Jeff Giassi acabou batendo em Pietro Fantin e escapando da pista na entrada da reta dos boxes. A pancada foi bastante forte a ponto de dar perda total no carro.

Pouco depois, Thiago Vivacqua perdeu o controle, aquaplanou e escorregou por alguns metros na grama. Na mesma parte da pista, Matheus Comparatto seguiu um caminho muito parecido, também sofrendo com a perda total do monoposto.

O Motorsport.com conversou com alguns dos pilotos que estiveram na pista para entender como estava a situação naquele momento. Muller destacou que o traçado estava com muito spray e bastante úmido.

O vencedor da corrida 1 ainda comentou que ficou chateado pelos companheiros e fez questão de conversar com cada um dos envolvidos para ter a certeza de que todos estavam seguros e bem após o susto.

Giassi, que foi o primeiro piloto a rodar, ficou bastante abatido com tudo que aconteceu, mas agradeceu a segurança dos carros da Porsche, pois conseguiu escapar do acidente sem nenhum machucado físico.

"Fisicamente eu estou 100%, já a minha mente não está muito bem. Foi um acidente horrível e graças à segurança do carro, graças a Deus".

"E vendo o vídeo que eu vi agora, das coisas que deram erradas, muitas coisas deram certo para que eu esteja aqui nesse momento. Então, a batida pegou em um ângulo que ajudou a dissipar o impacto. Não teve muito impacto ali no meu carro, mas é muito assustador quando você está parado no meio da pista e vê um carro que te acerta em T, na reta, na chuva, ele não conseguia ver que eu estava ali", revelou o piloto.

Por conta da neblina e da chuva, a visibilidade estava bastante baixa e, sendo assim, muitos dos pilotos não estavam acelerando tudo que o carro podia entregar, pois não tinham certeza se havia outros competidores logo à frente, apesar das luzes de chuva estarem ativadas.

"A gente não conseguia ver onde estava a pista. E naquele momento eu achei que não seria prudente eu continuar acelerando tudo, porque se tivesse um carro na minha frente parado eu poderia acertar esse carro".

"E aí eu vi um carro batido, nisso que eu vi um carro batido eu tirei um pouco o pé e fui para o outro lado, porque poderiam ter mais carros batidos".

"E foi nesse momento que o [Thiago] Vivacqua que estava na minha esquerda, eu não conseguia ver que ele estava ali. Ele passou por cima do meu carro, acho que arrancou o pneu do meu carro, então eu não consegui controlar. Bati no muro, rodei algumas vezes, voltei para a pista e recebi uma batida em T, o que me jogou de volta para bater mais uma vez no muro".

Já Comparatto, que também não teve um sábado fácil, contou que ficou em dúvida sobre a relargada, principalmente por conta da situação da pista. Em conversa com seu engenheiro no rádio, o piloto chegou a dizer que não tinha condições de fazer ultrapassagens, pois não sabia exatamente onde estava no traçado.

"Na hora que eu entrei na reta oposta, eu já não tava nem enxergando direito, porque foi uma concentração de água muito grande. Eu não tava conseguindo nem ver o carro da frente".

"Aí eu só vi o carro do Jeff, que tinha tido um 'enrosca' com o Thiago, rodando, aí eu acabei batendo nele. E aí, depois disso, eu só fui levando pancada atrás e fui indo pro muro".

O piloto ainda destacou que não saiu com nenhuma lesão séria, apesar de uma leve dor nas costas por conta da forte batida. Importante ressaltar que todos os pilotos estão bem e receberam apoio médico prontamente após o acidente.

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