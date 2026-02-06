Pipo, filho de Felipe Massa, correrá na Porsche Cup Brasil

Pipo Massa, filho de Felipe Massa, foi anunciado como piloto da Porsche Cup Brasil para 2026. O jovem de 16 anos de idade realizou teste nesta semana, no dia 4 de fevereiro, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portugal, aos comandos de um Porsche 992 GT3 Cup da equipe AF Motorsport.

“Achei o GT muito legal de guiar. Os dois dias de treino em Portimão foram muito bons. Andei na chuva e no seco, numa pista em que a Porsche também corre. Curti muito a potência do carro”, afirmou Pipo.

O anúncio foi feito pelo próprio Felipe Massa nas redes sociais e confirmado pela categoria mais tarde.

Nascido em 2009, em 2025 Pipo estreou oficialmente em provas federadas de kart na Copa São Paulo de Kart, na categoria Pro 500, em uma participação em dupla com o pai, que resultou em pole position, liderança na fase inicial da corrida e vitória final da dupla.

No fim do ano passado, Pipo e Felipe foram recebidos antes da etapa final da Porsche Cup Brasil para uma sessão de testes em Interlagos. Eles pilotaram carros das gerações 991.2 e 992 e tiveram inclusive a oportunidade de andar juntos, com Pipo levando o pai de carona.

“Testei de Fórmula 4 e de Porsche e escolhi correr de Porsche, porque me encantei com o evento e com o carro também”, contou o estreante.

A experiência tracionou, Felipe ficou satisfeito com o que viu e Pipo assinou para disputar a temporada 2026 completa na Carrera Cup, concorrendo na divisão Carrera Rookie. Felipe, na ocasião, comentou que é mais fácil ser piloto do que pai de piloto:

“Sim e não (sobre ter gostado do filho na nova carreira). Pai é diferente, você sente diferente, tem mais receio de que algo aconteça, como um acidente. Agora que ele está com o jeito não tenho mais medo ou receio, mas no começo sim. Tomara que ele aprenda direitinho e quem sabe eu e o Pipo não possamos nos divertir juntos aqui um dia.”, disse Felipe Massa.

MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!