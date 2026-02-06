Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve

Geral
Geral
Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve

ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP

MotoGP
MotoGP
Pré-temporada de Sepang
ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP

F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026

Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1

Jacoby disputa etapa de Abu Dhabi da ALMS em busca do título

Endurance
Endurance
Jacoby disputa etapa de Abu Dhabi da ALMS em busca do título

Chefe, diretores, engenheiros... conheça os principais nomes das equipes da F1 em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Chefe, diretores, engenheiros... conheça os principais nomes das equipes da F1 em 2026

STJ nega habeas corpus e ex-Fórmula Delta que agrediu adolescente segue preso

Geral
Geral
STJ nega habeas corpus e ex-Fórmula Delta que agrediu adolescente segue preso

Bortoleto recebe 'aumento' e Norris apenas o quarto mais bem pago; confira salário dos pilotos da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Bortoleto recebe 'aumento' e Norris apenas o quarto mais bem pago; confira salário dos pilotos da F1
Porsche Cup

Pipo, filho de Felipe Massa, correrá na Porsche Cup Brasil

Após testes em Portimão, filho do ex-piloto da F1 estreará nos carros de competição mais produzidos do mundo

Redação Motorsport.com
Editado:
Add as a preferred source
Pippo Massa Porsche

Foto de: Divulgacao

Pipo Massa, filho de Felipe Massa, foi anunciado como piloto da Porsche Cup Brasil para 2026. O jovem de 16 anos de idade realizou teste nesta semana, no dia 4 de fevereiro, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portugal, aos comandos de um Porsche 992 GT3 Cup da equipe AF Motorsport.

“Achei o GT muito legal de guiar. Os dois dias de treino em Portimão foram muito bons. Andei na chuva e no seco, numa pista em que a Porsche também corre. Curti muito a potência do carro”, afirmou Pipo.

O anúncio foi feito pelo próprio Felipe Massa nas redes sociais e confirmado pela categoria mais tarde.

 

Nascido em 2009, em 2025 Pipo estreou oficialmente em provas federadas de kart na Copa São Paulo de Kart, na categoria Pro 500, em uma participação em dupla com o pai, que resultou em pole position, liderança na fase inicial da corrida e vitória final da dupla. 

No fim do ano passado, Pipo e Felipe foram recebidos antes da etapa final da Porsche Cup Brasil para uma sessão de testes em Interlagos. Eles pilotaram carros das gerações 991.2 e 992 e tiveram inclusive a oportunidade de andar juntos, com Pipo levando o pai de carona.

“Testei de Fórmula 4 e de Porsche e escolhi correr de Porsche, porque me encantei com o evento e com o carro também”, contou o estreante.

 

A experiência tracionou, Felipe ficou satisfeito com o que viu e Pipo assinou para disputar a temporada 2026 completa na Carrera Cup, concorrendo na divisão Carrera Rookie. Felipe, na ocasião, comentou que é mais fácil ser piloto do que pai de piloto:

“Sim e não (sobre ter gostado do filho na nova carreira). Pai é diferente, você sente diferente, tem mais receio de que algo aconteça, como um acidente. Agora que ele está com o jeito não tenho mais medo ou receio, mas no começo sim. Tomara que ele aprenda direitinho e quem sabe eu e o Pipo não possamos nos divertir juntos aqui um dia.”, disse Felipe Massa.

MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Porsche Cup renova naming rights com C6 Bank

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

F1: Russell está "eufórico" com favoritismo, admite Norris

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Russell está "eufórico" com favoritismo, admite Norris

F1: Chefe da McLaren compara disputa inicial de motores em 2026 e destaca paridade

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Chefe da McLaren compara disputa inicial de motores em 2026 e destaca paridade

F1: Fabricantes pressionam FIA e Mercedes por mudanças na medição de taxa de compressão em nova reunião

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Fabricantes pressionam FIA e Mercedes por mudanças na medição de taxa de compressão em nova reunião

Últimas notícias

Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve

Geral
Misc Geral
Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve

ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
Pré-temporada de Sepang
ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP

F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026

Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1