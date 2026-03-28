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Porsche Cup Velocitta - Sprint

Pipo Massa é segundo na Rookie na primeira corrida da Porsche Cup no Velocitta

Piloto #19 se livra dos acidentes e lidera o campeonato na Carrera Rookie

Editado:
Pipo Massa no Velocitta

Pipo Massa no Velocitta

Foto de: Rafael Catelan

Em uma corrida marcada por longas intervenções do safety car durante os 25 minutos mais uma volta, Pipo Massa guiou com a cabeça e conquistou o segundo lugar na categoria Rookie da Porsche Carrera Cup neste sábado (28), no Autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).

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Pipo largou em segundo lugar, caiu para terceiro, mas contou com um erro de um adversário para assumir novamente a segunda posição. Em sua primeira experiência no automobilismo, o piloto #19, de apenas 16 anos, lidera a categoria Rookie, já que havia vencido as duas primeiras corridas da etapa de abertura da temporada, em Interlagos.
 
"A corrida teve poucas voltas por causa do safety car, o que atrapalhou um pouco, e, além disso, o Velocitta é uma pista de difícil ultrapassagem. Mas faz parte e amanhã vamos com tudo para cima, porque temos um ritmo bom", contou Pipo.
 

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