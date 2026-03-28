Em uma corrida marcada por longas intervenções do safety car durante os 25 minutos mais uma volta, Pipo Massa guiou com a cabeça e conquistou o segundo lugar na categoria Rookie da Porsche Carrera Cup neste sábado (28), no Autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).

Pipo largou em segundo lugar, caiu para terceiro, mas contou com um erro de um adversário para assumir novamente a segunda posição. Em sua primeira experiência no automobilismo, o piloto #19, de apenas 16 anos, lidera a categoria Rookie, já que havia vencido as duas primeiras corridas da etapa de abertura da temporada, em Interlagos.



"A corrida teve poucas voltas por causa do safety car, o que atrapalhou um pouco, e, além disso, o Velocitta é uma pista de difícil ultrapassagem. Mas faz parte e amanhã vamos com tudo para cima, porque temos um ritmo bom", contou Pipo.



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