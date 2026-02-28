A classificação da Porsche Cup em Interlagos neste sábado trouxe um momento de festa para um sobrenome dos mais tradicionais do automobilismo brasileiro: Pipo Massa, filho do ex-piloto de Fórmula 1 Felipe Massa, garantiu sua primeira pole position na categoria logo em seu fim de semana de estreia.

Pipo, de apenas 16 anos, teve sua entrada na Porsche Cup anunciada no começo de fevereiro. Correndo pela subdivisão Rookie da Carrera Sport, a classe principal do campeonato, Pipo faz sua estreia no automobilismo neste ano, em sua transição após um período no kart.

O filho de Felipe teve apenas poucos contatos com o carro da Porsche antes de sua estreia, com um teste no fim de novembro em Interlagos e outro em Portimão em janeiro antes de enfrentar uma pré-temporada desafiadora nesta semana em São Paulo, com pista molhada.

E logo em sua primeira sessão classificatória, o piloto de 16 anos, o mais jovem do grid da Porsche Cup 2026, conquistou a pole position da Carrera Rookie. Com um tempo de 01min37s906, ele foi o mais rápido entre os de sua subdivisão, menos de um décimo à frente do segundo melhor, Leo Sanchez.

Na corrida deste sábado, Pipo sai da 20ª posição geral, já que a prova coloca todo o grid da Carrera Cup junto em uma mesma largada, independente de ser Rookie, Sport ou da divisão geral.

Falando ao Motorsport.com após a conquista da pole, Pipo comentou sobre sua evolução rápida dentro da Porsche Cup: "Eu tô muito feliz. A gente conseguiu fazer um bom resultado na categoria, evoluímos durante a semana para hoje conseguir ter o bom resultado que a gente queria".

O jovem piloto ainda comentou sobre as expectativas para a prova deste sábado, que será sua primeira corrida no automobilismo.

"Eu estou pronto, vamos ver no que vai dar. Mas realmente eu não tenho muita experiência de corrida. Essa aqui é a minha primeira corrida no automobilismo. Agora é se virar e vamos ver o que vai dar. Agora estamos com sol e pista seca, é torcer para que fique assim".

Felipe acompanhou toda a ação do filho neste fim de semana, revelando que prefere ir para algum ponto do autódromo assistí-lo de perto na pista, para dar dicas sobre onde melhorar. Em entrevista ao Motorsport.com, ele celebou a pole de Pipo.

"Estou muito feliz! É a primeira classificação da vida dele, e em breve ele fará sua primeira corrida. Ele conquistou a pole position logo de início, foi para a pista e conseguiu completar uma volta rápida. A pista ainda estava seca, mas com algumas áreas úmidas, o que tornou tudo muito interessante".

"Estou radiante, compartilhando a alegria dele. Agora, é deixar as coisas acontecerem, deixá-lo aprender. A corrida será uma experiência muito importante para ele. Espero que ele tenha um bom desempenho, assim como teve na classificação".

"Prefiro estar na pista para observar cada detalhe. Assim, posso ajudá-lo em relação ao trânsito, à limpeza da pista e observar o traçado dos outros carros. Se eu notar algo diferente, aviso a ele. Tento auxiliá-lo com a minha experiência".

"Deixo que o Léo Reis, que está fazendo um trabalho sensacional, ajude o Pippo, não só externamente, mas também no carro, com calibragem e acerto. Tento ficar por perto e ajudá-lo no que posso".

