Marçal Muller e Felipe Fraga foram dominantes no treino classificatório do GP Paulo Pinheiro, etapa de 300 km que abre a temporada do Endurance Challenge da Porsche Cup C6 Bank no Algarve. Os pilotos do Porsche #544 lideraram as duas sessões do treino classificatório e terminaram com a média de 1:46.285. A marca foi de impressionantes 0.621s de vantagem sobre o tempo combinado dos pilotos do carro #70, Lucas Salles e Rafael Suzuki, que ficaram com o segundo tempo do grid.

Salvo pelo domínio do carro pole, que, nas mãos de Muller, anotou três poles e um segundo lugar em quatro tomadas de tempo válidas pelo campeonato de sprint da temporada da Porsche Cup C6 Bank, incluindo a da semana passada também no Algarve, no restante do grid foi mantida a apertadíssima diferença que caracteriza as etapas de longa duração da categoria. Entre o vice-líder da classificação e o 16º colocado no grid, a margem ficou dentro do mesmo segundo nas médias dos dois competidores.

A segunda fila será composta pelo Porsche #7, do eneacampeão Miguel Paludo, líder do campeonato de sprint com 100% de pódios no ano, em dupla com Alan Hellmeister. Esta é a corrida número 200 de Paludo no evento e ele tem 155 pódios nas 199 provas anteriores. O quarto colocado na tomada de tempo foi o Porsche #27, da dupla pernambucana Sergio Ramalho e Josimar Junior. É a primeira tripulação da classe Sport no grid. Já o #77, de Chico Horta e William Freire, também da classe Sport, completa o top5.

A dupla pole na Carrera Rookie é a do Porsche #911, de Silvio Morestoni e Jeff Giassi. Morestoni já se destacou na divisão na etapa de sprint da semana passada e, mesmo recorrendo ao carro reserva para o quali deste sábado, mostrou performance destacada.

Pela Challenge, a pole ficou com o carro #66, de Sadak Leite e Fabio Carbone, com média de 1:49.278. A seguir veio o #98, de Cecilia Rabelo e Pietro Rimbano, que anotaram 1:49.347, a melhor média da divisão Sport. Pela Challenge Rookie, Daniel Neumann e Gustavo Bandeira estabeleceram 1:49.504.

O GP Paulo Pinheiro terá 300 km de duração (65 voltas) ou o máximo de 2 horas e 30 minutos. O regulamento particular da prova determina três janelas de pit-stop obrigatórios, que terão cada uma oito minutos de duração e serão abertas quando o carro líder completar 16, 31 e 48 voltas.

Cada tripulação tem um determinado tempo mínimo de parada obrigatória, mas, via de regra, são 6 minutos entre ingresso e saída do pit. Para a parada ser considerada válida como parada obrigatória, é mandatório trocar o piloto. Na prática, isso significa que o piloto que largar deverá também realizar o terceiro stint, com o companheiro sendo encarregado dos stints 2 e 4.

Para melhor distribuição dos stints, o regulamento estipula também o número máximo de 33 voltas completadas pelo piloto de maior graduação de cada dupla.

A prova distribui pontuação pela ordem de cada categoria no término da volta 30, conferindo pontos para o primeiro segmento apenas para carros que tenham realizado um pit-stop obrigatório até aquele momento. Será indicado o término do segmento no posto de sinalização da direção de prova e a corrida seguirá normalmente sob bandeira verde ou sob bandeira amarela, se esta já tiver em vigência por motivos de segurança.

Novidade para a Carrera introduzida com primazia pela Porsche Cup C6 Bank em 2025, o Boost segue disponível no campeonato de endurance. Como nas provas de sprint dos carros da geração 992, o mecanismo acréscimo adicional de potência para propiciar mais emoção às disputas é limitado a partir do quali. O regulamento particular do GP Paulo Pinheiro estabeleceu 20 acionamentos, a partir dos treinos realizados no sábado. O uso de cada Boost é de livre escolha pelas tripulações _e o traçado do Algarve já mostrou nas corridas de sprint da semana que passada que admite mais de um trecho de proveito máximo de seu acionamento, apresentando uma variável a mais na estratégia.

A corrida tem largada prevista para as 9:03 pelo horário de Brasília, com transmissão da Motorsport.tv Brasil no YouTube e cobertura completa do Motorsport.com.

A dupla da pole geral celebrou o feito, com Muller dizendo: “Estou muito feliz, estamos começando esse campeonato com o pé direito. Fiz um bom trabalho e o Felipe mandou muito bem, com uma volta voadora que garantiu a nossa pole. É uma corrida longa, mas a gente brinca que são quatro corridas sprint, porque o carro é muito confiável, difícil de dar problema — então, largar na frente é com certeza uma boa vantagem".

Fraga ecoou o discurso do parceiro: “Primeiro, tenho que agradecer ao Marçal pelo convite e a todos os patrocinadores. Fazia muito tempo que eu não vinha para a Porsche Cup, mas eu adoro esse evento e todo o trabalho que o Dener faz. É um privilégio poder formar dupla com um piloto como o Marçal. Eu nem sabia que tinha virado tão rápido, entrei tranquilo, sem pressão — e acho que, dessa forma, as coisas fluem até melhor, porque ele já tinha deixado um bom gap em relação ao segundo tempo. Só tenho a agradecer a toda nossa equipe, engenheiros e mecânicos, e claro, ao Marçal".

Lucas Salles afirmou: “Estava muito quente nesse horário em comparação com o treino da manhã. Foi uma sessão difícil, com muitos carros na pista e bastante trânsito. A bandeira vermelha atrapalhou um pouco a nossa estratégia inicial, mas, felizmente, nossa primeira volta foi bem limpa e contou bastante para o resultado da dupla. Pela manhã, não usamos pneu zero no treino e o carro melhorou bastante com isso.”



Miguel Paludo disse: “Não estou muito satisfeito com o nosso tempo, mas sabemos que a bandeira vermelha é uma consequência que pode acontecer. Sabíamos que havia esse risco ao deixar a volta rápida para o final. Não foi o ideal, mas estou feliz por ter saído de 21º para terceiro e satisfeito com isso. O balanço do carro estava muito bom, mesmo sem a temperatura ideal dos pneus para a volta rápida com o Boost. Agora é focar em amanhã e, se tudo der certo, estaremos na frente.”

Josimar Junior explicou: “Esse resultado é fruto de um trabalho longo, que já vínhamos desenvolvendo desde a corrida Sprint. O Sergio fez uma bela volta e nos colocou na segunda fila. A corrida é longa, então, de qualquer forma, vamos precisar de uma boa estratégia para seguir na frente e tentar vencer. Mas esse resultado já é um forte indicativo da nossa performance. Nosso carro está muito bem acertado e agora é ir com tudo para a corrida.”

O parceiro Sergio Ramalho elogiou: “Estou muito feliz com a volta do Josimar. Com a minha, nem tanto, porque acabei não conseguindo fechar a última tentativa, mas, claro, temos que comemorar essa pole na Sport e a largada no top 5 geral. Agora é pensar bem na nossa estratégia para amanhã e dar o nosso melhor, tentando repetir esse bom resultado na corrida.”

Silvio Morestoni disse: “Estamos muito contentes, principalmente pela equipe. Esse já é o terceiro carro que estou pilotando neste fim de semana, por conta de alguns problemas no ABS, e a equipe técnica da Porsche está fazendo de tudo para deixar o carro pronto e em pleno funcionamento para amanhã. Como sou um piloto com menos experiência, é mais difícil me adaptar rapidamente a um carro diferente, porque cada um tem reações distintas. Vamos ver se amanhã conseguimos alinhar com o carro titular. Hoje não consegui extrair tudo o que queria, mas estou muito feliz com o resultado.”

Jeff Giassi falou sobre o quali e o companheiro: “O quali, como sempre, foi muito competitivo, com pilotos de altíssimo nível — vários deles, inclusive, foram meus instrutores quando eu estava começando na Porsche Cup. Conquistar a pole na Rookie ao lado do Silvio é um sentimento muito especial. Isso mostra não só o trabalho que estamos fazendo como pilotos, mas também o esforço de toda a equipe e, em uma escala maior, da própria Porsche Cup, que me desenvolveu como piloto. Hoje, trabalhando juntos, conseguimos essa pole position.”

Pole da Challenge, Sadak Leite celebrou: “Deu tudo certo nesta sessão. A pista piorou bastante em relação ao treino da manhã, mas nossa média de tempos está boa. Estou muito confiante, apesar da pista exigir bastante do carro. Amanhã vamos tomar cuidado para chegar até o final. Segunda pole consecutiva, gostei muito da pista e estou muito feliz.”

Cecília Rabelo, pole na classe Sport, disse: “Estou muito contente, conquistamos o segundo tempo geral e primeiro na categoria Sport. Amanhã a corrida é longa, mas estaremos muito bem-preparados. Nossa média está muito boa, guardamos bastante pneu para a prova e acredito que tanto eu quanto o Rimbano fizemos um bom trabalho. Agora é focar para manter esse ritmo. Amanhã o calor será intenso, então faremos alguns ajustes no carro pensando na longa duração da corrida. Vamos trabalhar nas estratégias, estamos fortes e com as expectativas bem altas.”



GP Paulo Pinheiro - Grid de largada

1. #544. Marçal Muller e Felipe Fraga - 1:46.285

2. #70. Lucas Salles e Rafael Suzuki - 1:46.906

3. #7. Miguel Paludo e Alan Hellmeister - 1:46.995

4. #27. Josimar Junior e Sergio Ramalho (S) - 1:47.241

5. #77. Francisco Horta e William Freire (S) - 1:47.361

6. #33. Antonella Bassani e Nicolas Costa - 1:47.377

7. #118. Matheus Comparatto e Arthur Leist - 1:47.520

8. #17. Rodrigo Mello e Marcos Regadas (S) - 1:47.534

9. #888. Lineu Pires e Beto Gresse (S) - 1:47.763

10. #100. Seba Malucelli e Marcos Gomes (S) - 1:47.775

11. #88. Pedro Boesel e Lirim Zendeli - 1:47.778

12. #911. Silvio Morestoni e Jeff Giassi (R) - 1:47.817

13. #85. Eduardo Menossi e Leonardo Reis (R) - 1:47.847

14. #14. Carlos Campos e Thiago Vivacqua (S) - 1:47.876

15. #80. Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr (S) - 1:47.878

16. #87. Nelson Monteiro e Thiago Camilo (S) - 1:47.889

17. #12. Marco Pisani e Renan Guerra (R) 1:48.066

18. #22. Caio Castro e Danilo Dirani (S) - 1:48.357

19. #15. Leonardo Sanchez e Rafael Martins (R) - 1:48.420

20. #25. Paulo Sousa e Galid Osman (R) - 1:48.453

21. #38. Eric Santos e Gabriel Robe (R) - 1:48.692

22. #66. Sadak Leite e Fabio Carbone - 1:49.278

23. #98. Cecilia Rabelo e Pietro Rimbano (S) - 1:49.347

24. #23. Leonardo Herrmann e Vitor Baptista - 1:49.439

25. #11. Flavio Sampaio e Bernardo Pinheiro (R) - 1:49.452

26. #45. Jose Moura Neto e Matheus Iorio (S) - 1:49.468

27. #21. Daniel Neumann e Gustavo Bandeira (R) - 1:49.504

28. #83. Marco Billi e Maurizio Belli (R) - 1:49.664

29. #246. Rafa Brocchi e Vitor Genz (R) - 1:49.893

30. #999. Claudio Reina e João Gonçalves (R) - 1:50.031

31. #55. Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr (R) - 1:50.499

32. #74. Piero Cifali e André Bragantini Jr (R) - 1:50.913

33. #2. Luiz Souza e Bruno Bonifacio (S) - 1:51.195

34. #99. Wagner Pontes e Rafael Reis (R) - 1:52.362

(S) Sport

(R) Rookie

Em itálico, carros da classe Challenge

