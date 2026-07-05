Neste domingo (5), Silvio Morestoni disputou a segunda prova da quinta etapa da Porsche Cup, no Algarve, em Portugal. O piloto catarinense teve uma jornada sólida no traçado português e recebeu a bandeira quadriculada em sétimo na classe Carrera.

Morestoni largou da nona posição e com um bom início de prova avançou ao sétimo lugar. A corrida teve a intervenção do safety car na segunda volta; na sétima, a bandeira verde foi agitada novamente com o Morestoni mantendo sua posição.

Na sequência, o catarinense aproveitou a oportunidade para avançar para o sexto lugar. A corrida era muito disputada e na 12ª volta Morestoni aparecia na oitava colocação.

Silvio ainda conseguiu recuperar uma posição e recebeu a bandeira quadriculada em sétimo.

O próximo compromisso de Morestoni pela Porsche Cup acontece no próximo final de semana, ainda no Algarve, pela primeira etapa do campeonato endurance da categoria. O piloto receberá Matheus Machado como seu companheiro de equipe na prova de longa duração.

"Foi uma etapa consistente. Na primeira corrida escalamos muitas posições, uma pena não ter conseguido o pódio. Hoje a corrida foi muito disputada e também consegui avançar posições. Agora é seguir o trabalho junto do Matheus Machado para a corrida Endurance. Estou muito animado para isso e saio contente da minha primeira parte da nossa jornada em Portugal".

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!