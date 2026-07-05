Porche Cup: Silvio Morestoni tem jornada consistente no Algarve e garante o sétimo lugar na corrida 2
Campeão da classe Carrera Rookie em 2025 segue em Portugal para a etapa endurance da categoria
Foto de: Rodrigo Ruiz
Neste domingo (5), Silvio Morestoni disputou a segunda prova da quinta etapa da Porsche Cup, no Algarve, em Portugal. O piloto catarinense teve uma jornada sólida no traçado português e recebeu a bandeira quadriculada em sétimo na classe Carrera.
Morestoni largou da nona posição e com um bom início de prova avançou ao sétimo lugar. A corrida teve a intervenção do safety car na segunda volta; na sétima, a bandeira verde foi agitada novamente com o Morestoni mantendo sua posição.
Na sequência, o catarinense aproveitou a oportunidade para avançar para o sexto lugar. A corrida era muito disputada e na 12ª volta Morestoni aparecia na oitava colocação.
Silvio ainda conseguiu recuperar uma posição e recebeu a bandeira quadriculada em sétimo.
O próximo compromisso de Morestoni pela Porsche Cup acontece no próximo final de semana, ainda no Algarve, pela primeira etapa do campeonato endurance da categoria. O piloto receberá Matheus Machado como seu companheiro de equipe na prova de longa duração.
"Foi uma etapa consistente. Na primeira corrida escalamos muitas posições, uma pena não ter conseguido o pódio. Hoje a corrida foi muito disputada e também consegui avançar posições. Agora é seguir o trabalho junto do Matheus Machado para a corrida Endurance. Estou muito animado para isso e saio contente da minha primeira parte da nossa jornada em Portugal".
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