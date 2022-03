Carregar reprodutor de áudio

Apaixonado por automobilismo, o ator, empresário e piloto Caio Castro, depois de estrear na temporada 2021 da Porsche Cup, com direito a vitória em Interlagos, anunciou parceria com o também ator da Rede Globo, Rafael Cardoso na Porsche Sprint Challenge. Os dois irão competir com o mesmo patrocinador, a Red Ram. A novidade foi anunciada em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, com a presença dos dois artistas.

“Eu sei da qualidade dele como piloto (Rafael Cardoso), disse Caio Castro. “A primeira vez que pilotei um kart profissional foi em 2010, e Rafa fazia parte da mesma equipe. Ano passado, em meio a uma conversa, enquanto ele ainda treinava de kart, o convite surgiu”, revelou o piloto que teve parceria com Tony Kanaan no campeonato de Endurance.

''Foi um ano de muitas conquistas, sou muito grato a minha equipe que esteve junto em todos os desafios, acreditando e celebrando as conquistas. Este vai ser mais um novo começo, ano novo, parceiro novo, mas o pelotão está repleto de pilotos muito experientes e bem preparados, então vai ser uma boa temporada. Estou empolgado'', completou Caio.

Para Rafael Cardoso, é a realização de um sonho: “Eu acredito que possamos ser tudo o que quisermos na nossa vida. Sempre fui apaixonado por automobilismo, já tinha recebido convite para conhecer os carros, quando vi o Caio na competição achei incrível, nos falamos, e aí ele e o Sandro me chamaram para fazer parte da equipe, para ter mais esse carro na equipe do Caio, e isso é inédito na categoria, não existem dois carros por equipe. Se não fossem Alan Khodair, piloto e amigo, Sandro Andrade e Caio, eu não estaria realizando mais esse sonho na minha vida'', comentou.

No ano passado, Caio guiou um carro 3.8, e nesta temporada estará com um veículo 4.0 litros com freios ABS, o que torna a pilotagem mais segura, porém mais desafiadora. Na ocasião, Caio também aproveitou para anunciar e agradecer os patrocinadores, marcas parceiras que estarão com o piloto nesta temporada, como OrPag, Orpass, My Bloc, BlocPlace, Chillibeans, Evoverse, Toyshow, Alerquin e Key Design.

Com seis etapas, a temporada 2022 da Porsche Sprint Challenge teve sua pré-temporada realizada nos dias 11 e 12 de março em Interlagos. A próxima corrida ocorre nos dias 2 e 3 de abril, em Goiânia, quando Rafael Cardoso estreia ao lado do ‘veterano’ Caio Castro. Outras novidades do calendário são a retomada de etapas no exterior e a expectativa da realização de uma etapa em Brasília, caso a reforma do autódromo da capital federal seja concluída até o mês de outubro.

